Nintendo propouští na svých webových stránkách novou hru Mario + Rabbids

Podle webových stránek Nintendo dostává tahová strategická hra Ubisoft Mario and Rabbids Crossover pokračování. Hra je momentálně neohlášená Uvedeno na vlastní stránce Jako “Mario + Rapids: Sparks of HopeSpolu s některými klíčovými kresbami, třemi snímky obrazovky a datem vydání 2022.

Tisková konference E3 společnosti Ubisoft se koná v 15:00 ET tuto sobotu 12. června a má tam být oznámena nová hra. první Mario + Rapids titul, království bitva, Byl jsem Původně odhaleno Autor: Shigeru Miyamoto od společnosti Nintendo na tiskové konferenci Ubisoft E3 2017.

I přes zvláštní povahu jeho IP mixu, království bitva Byla to jedna z nejlepších raných her Switch, která kombinovala prvky postav Mario a Rabbids s přístupnou pevnou látkou xcomPodobně jako taktická akce. Na našem webu jsme to nazvali „překvapivě dobrou strategickou hrou Nintendo Switch“ přehodnotit.

Není nutně překvapující, že dobře přijatá hra se dočká pokračování o několik let později, ale to je pro Nintendo netypická chyba. Zde je návod, jak vytvořit soubor jiskry naděje Nyní se zobrazí stránka na webu Nintendo:

Tady jsou tři obrázky:

Mario + Rapids: Sparks of Hope Mohlo by to být samozřejmě také oficiálně oznámeno na akci E3 společnosti Nintendo. K tomu dojde v úterý 15. června ve 12:00 východního času – Zde je náš průvodce vším, co se děje na E3 2021.