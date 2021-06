Výkon GPU Samsung / AMD je působivý

Není žádným tajemstvím, že čipy v iPhonech od společnosti Apple daleko překonávají i ty nejlepší možnosti pro Android, ale rozdíl se může zmenšovat alespoň v jedné oblasti. Podle nového úniku dělá čip Samsung Exynos, který obsahuje AMD GPU, obrovské pokroky, pokud jde o výkon GPU.

Ledový svět, jeden ze známých úniků společnosti Samsung, který má poměrně dobré výsledky, dnes zveřejnil snímek obrazovky na Twitter, což je měřítko výkonu pro čipové sady Samsung Exynos s Doprovodný GPU AMD. Benchmark 3D Mark dosahuje skóre 8134, což údajně překonává 100% ostatních zařízení testovaných pomocí aplikace.

V kontextu je tento výsledek obzvláště působivý. SamMobile Stanovil měřítko oproti Galaxy S21 Ultra, který získal u svého GPU pouhých 5 130 bodů, oproti procesoru Snapdragon 888. AMD GPU od společnosti Samsung překonalo většinu zařízení Apple, včetně řady iPhone 12, která měla v testech GPU průměrně 7 400–7 700 . Je výrazně nižší než u M1 iPad Pro, i když zaznamenal neuvěřitelných 17 081 skóre.

Co to znamená pro budoucí zařízení Galaxy? Nejprve je důležité si uvědomit, že se jedná pouze o měřítko, takže plně neodráží použití v reálném světě. Pokud se však ukáže, že je to pravda, je jasné, že Samsung a AMD překonaly Apple, pokud jde o výkon GPU v chytrých telefonech, což je určitě působivý výkon.

Bude to alespoň několik měsíců, než Samsung vydá zařízení s touto čipovou sadou, i když se zdá, že debut přijde v řadě Galaxy S22 příští rok. Dokonce i tehdy budou vylepšení pravděpodobně pouze významnější pro hráče, protože Samsung může být stále pozadu, pokud jde o výkon procesoru.

