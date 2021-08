Namátkou: Sakurai se nemůže objevit v některých memech

Prohlížení první části baru Harada Smash Bros. Nahrál ředitel Masahiro Sakurai. Hodně se soustředilo na Sakuraie jako osobu, nikoli na jeho práci.

V jedné části svého rozhovoru s Katsuhiro Harada (aka manažer Tekken) Sakurai oslovil internetové memy, které ukázal, a jak není vždy fanouškem Nějaký kdo jsou oni. Také obešel lidi, kteří používají jeho „ikonu“ na sociálních sítích k vtipkování. To je přesně to, co řekl:

„Mám pocit, že … chci, aby přestaly používat můj obličej nebo moji ikonu, aby řekly, co chtějí říct. I když je to vtip. Neměli byste využívat sílu ostatních pro své vlastní zásady.“

Jedním z příkladů, které Harada ukázal (jak je vidět níže), bylo meme ukazující Sakuraiovu tvář s textem „Už se mě na nic neptejte“ – s tím, že Sakurai vysvětlil, že to nikdy předtím neřekl.

Harada také popsal, jak si fanoušci Sakuraie často zvykli chápat každou informaci o Sakuraiovi a nepustit ji. Na to měl Sakurai jednoduchou odpověď:

„Dej mi pokoj.“ [laughs]

Ačkoli Sakurai není příznivcem tohoto typu chování, také si uvědomuje, že mu nelze pomoci, když se objeví na veřejnosti:

„Je to o roli každého. Někteří lidé musí vystupovat v médiích, protože je řada na nich. A pokud to uděláte, je důležité, abyste ze sebe vydali maximum. Já ano.“

První epizodu Haradova chatu se Sakuraiem můžete sledovat na jeho webu Kanál YouTube.