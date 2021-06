Takto vypadají vrány, které se vykoupají, nebo „mravenčí“: NPR

Přepínač titulků Tony Austin Tony Austin

Fotograf Tony Austin věděl, že měl štěstí, když spadl poblíž něj a zabíjel vrány, nedávno na procházce přírodou. Ale pak se jeden z ptáků začal chovat podivně. Austin začal střílet – a později byl ohromen, když přiblížil své fotografie: vrána měla po celém těle velké černé mravence.

„Všiml jsem si, že po celém tomto ptákovi, který mával, byly malé hrbolky,“ říká Austin. „A určitě to bylo pokryto mravenci.“

Zdálo se, že vrána byla ještě cizí, úmyslně si na sebe umírala mravence. Austin byl zmatený; Nyní byl zmatený. Hledal pomoc při řešení jeho záhady a zveřejnil obrázek vrány Facebooková skupina Pro fotografy divoké zvěře v jeho rodné oblasti Victoria, Britská Kolumbie.

spadnout do činu mravenců

V reakci na Austinův příspěvek brzy přišla odpověď: vrána byla jen „mravenci“ – šířící mravence na peří a křídlech. Tato praxe je již dlouho dokumentována, ale není plně pochopena.

Hlavní teorie je, že je to všechno o hygieně.

“Mravenci mají obranné sekrety a chemické zbraně, které používají k boji s hmyzem a jinými houbami, takže pokud zmrzačíte celé jejich peří, kradete fungicidy, roztoče, insekticidy a biocidy,” řekl Robert Krulwich. pro NPR.

Další teorie naznačuje, že ptáci mohou používat mravence jako ptáky po holení, takže po ztrátě peří při líhání zanechají jejich kůži brnění a neklid.

„Zdá se, že nikdo nemá jasno v tom, proč to dělají, což je trochu záhadné, ale také vzrušující,“ říká Austin.

Vzhledem k tomu, že Austin používal dlouhý hledáček ze vzdálenosti pouhých 40 stop, jeho fotografie zachytily scénu velmi podrobně. Umístil fotografii na několik stránek paparazzi – a během 10 nebo 15 minut se „doslova zbláznila“, protože se lidem líbila a sdílela fotku.

Příležitost „požehnání od Boha“, téměř promarněná

Austin Téměř promarnil šanci vidět extázi zblízka. Když zahlédl vrány, kráčel zpět ke svému autu po marné tříhodinové jízdě přírodní rezervací Christmas Hill v Labím jezeře. Zabíjení vran bylo po jeho levici, příliš daleko na to, aby dobře viděl. Ale to se brzy změnilo.

“Pokračoval jsem v chůzi a všichni najednou vyletěli a přistáli na štěrkové cestě asi 40 stop ode mě, což byl dar z nebes,” říká Austin.

a pak Mravenec začal بدأت.

„Trochu mával křídly na zemi a pak skočil do vzduchu a zmizel v listí na štěrkové cestě, pak skočil zpět na štěrk. A já jsem nemohl pochopit, co dělá.“

Chovala se pouze jedna z vran, říká Austin. Zpočátku měl podezření, že pták může být v nouzi, mohl omylem spadnout do mraveniště. Ale zatímco vrány vypadaly zvědavě na scénu, nevykazovaly žádné známky znepokojení.

Zabíjení bylo nerušené

„Neviditelné vrány často nevidíte,” říká Austin. „Všichni se vzpínali.”

„Jediný, kdo se koupal v této hliněné lázni, což jsem považoval za velmi zajímavé. Ostatní jen procházeli kolem a dívali se na něj. Určitě se velmi zajímali o to, co se děje, ale nezdálo se, že by se to týkalo. pták, pokud je jiný pták v nouzi, myslím, že mají tendenci dávat najevo, že jsou úplně naštvaní. Ale zdá se, že tito muži nejsou naštvaní vůbec. “

Mravenectví bylo vidět u široké škály ptáků. Ale vrány, někteří říkají, že ano Specifická sada dovedností. Ohromovali lidi zachránit lidské tváře, Například. Používají nástroje a své společenské zvyklosti včetně pořádání pohřbů.

Když mu bylo řečeno, že si ho vrany ze zahrady mohou pamatovat, protože si pamatují lidské tváře, Austin se zasmál, když odpověděl: „Ach, je to tak? Doufám, že nejsou naštvaní pokrytím, které dostávají.“