Kelowna Rockets podepsala smlouvu s Wild – Kelowna Capital News v NHL

Útočník Kelowna Rockets Pavel Novák si zarezervoval vstupenku do Major League.

Česká hvězda v pondělí podepsala nováčkovskou smlouvu s klubem NHL Minnesota Wild na tříleté funkční období od příští sezony.

Novinky: S Pavlem Novákem jsme podepsali vstupní smlouvu na tři roky.# můj pane – Minnesota Wild (mnwild) 9. května 2022

V 62 zápasech za Rockets letos Novak oslnil skauty 29 góly v základní části, což je dobré pro první vyrovnávací gól týmu. Přidejte k tomu 43 asistencí a je jasné, proč 20letý hráč dokázal dát tužku na papír s Wildem.

Novak přidal do své sbírky pár bodů na lyžích ve dvou zápasech za Českou republiku loňského zimního mistrovství světa do 20 let 2022.

Původně si ho Wild v draftu NHL 2020 vybral v pátém kole, celkově na 146. místě.

Novak pravděpodobně ukončí svou kariéru ve WHL po 130 zápasech, všechny s Rockets, protože se nyní očekává, že se připojí k farmářskému týmu AHL Iowa Wild, profesionálnímu farmářskému týmu Minnesoty.

Rakety Kelowna