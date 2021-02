Zpěvačka RI Natále startuje ve školním autobusu a propaguje nové album

Život potulného trubadúra je naplněn dobrodružstvím a trvalými dojmy ze všech zastávek, které byly na cestě provedeny. Natalie Zippori z Filadelfie, která zahájila svou hudební cestu v Providence, se vydává po tomto okruhu a vytváří sólovou hudební kariéru pod uměleckým jménem Natále.

V dnešní době zpěvačka, která se proslavila lokálně na místech jako Askew a AS220, žije v přestavěném školním autobusu a jezdí po celé zemi, aby propagovala své nové album „Giving All To You“, které debutovalo v lednu.

Pandemie COVID-19 nezpůsobila velké zpoždění při vytváření a vydávání registru. Vyrábělo se to jak na venkově v Maine, tak v Praze v České republice, než se loni na jaře všechno změnilo.

V telefonickém rozhovoru řekla: „Nemyslím si, že jsem věnovala tolik pozornosti dopadu pandemie na EP. Vyhodila jsem to později, než jsem si myslela, že se chystám, kvůli COVID-19, ale Myslím, že to přišlo v ideální době, kdy jsme potřebovali Poslouchat lásku a osamělost, o čem jsou písně.

“Existují lidé, kteří udělali veškerou práci, aby prozkoumali sami sebe během pandemie, což jsem dělal před vydáním” Dej mi všechno. “Před tím jsem byl v Maine v izolaci, takže cítím tyto písně opravdu představují to, čím jsme si za posledních pár měsíců všichni prošli. Byla to nějaká náhoda … myslím, že se to stalo z nějakého důvodu. “

Školní autobus se mění na domácí studio, takže Zippori může dělat hudbu bez ohledu na to, kde je. Příběh za autobusem je cesta sama o sobě.

„Vždy jsem měla vizi získat autobus, nejen pro sebe, ale opravdu jsem chtěla všechny umělce z Providence, když jsem žila ve městě na karavanu a společně chodila po zemi,“ řekla.

„Chrissy Stewart a já jsme před hitem COVID-19 pořádali festival s názvem Božská prozřetelnost a měli jsme vizionář s obrázkem autobusu s malým prasátkem, abychom pomohli získat peníze na jeho koupi.“

Provozovala dva autobusy – jeden v New Hampshire a druhý v Idaho, které byly neúspěšné kvůli mechanickým a strukturálním problémům – než konečně opravil jeden ve státě Washington, zaplatil darem od dobrého přítele. Ona a její partner ji odvezli na měsíc na východ.

Jejím konečným cílem je udělat z autobusu místo, kde se budou živit její výtvory, a také domov na kolech.

„Můj partner je tesař, takže mě učí všechny své dovednosti,“ říká o projektu přeměny. „Trhali jsme sedadla a prodávali jsme je po celou dobu výroby vlastních skříněk a vlastní postele. Plán je vytvořit nahrávací studio uvnitř a vyšší pódium, abychom to mohli dělat bez ohledu na to, kde jsme a jakákoli omezení, která na nás budou uvalena v příštích několika letech. “A sdílejte to s úctou.”

Z hudebního hlediska má EP obrovský dopad na Motown. Zipperův hlas evokuje zpěváky jako Brittany Howard z Alabama Shakes a Rachael Price z Lake Street Dive. „Baby, je to v pořádku“ obsahuje jemné melodie, zatímco „Keep Me Hangin ‘On“ houpá s klíči a trubkami, které hrají velkou roli. V „It You“ a „Fallin ‘In Love Again“ je klasická estetika R&B, která vydává vážné romantické vibrace. Je to skvělá sada, každá ze čtyř tratí má svou vlastní dynamiku.

Pro posílení Evropského parlamentu při absenci živých vystoupení spoléhá Zippori na osobní vztahy. Videa na sociálních médiích ukazují, že žádá náhodné lidi, aby poslouchali „Giving All To You“ a poté je sledovali při interakci s hudbou.

“Myslím, že nyní se každý obrací na digitální platformy, aby získal jejich obsah, a já osobně cítím, že se jedná o přetížení,” říká. „… šel bych si promluvit s lidmi a zjistit, jestli si to chtějí poslechnout, nebo to udělat hlavně pro ně, a nejen propagovat svou hudbu.“

Na svých cestách, které ji dosud zavedly do New Jersey a Pensylvánie, také upustila od alba v místních rozhlasových stanicích: „Ten old-school styl Johnnyho Cashe jde na stanici, aby zjistil, jestli bude vysílat moji hudbu.“

„Oslovil jsem několik rozhlasových stanic a obchoduji s inzerentem, který má podcast,“ říká Zippori. „Miluje ten nápad a má spoustu seznamů rozhlasových stanic, na které může zavolat a ukázat jí moji hudbu.“

I přes omezení pandemie říká: „Takto to řeším, protože si myslím, že lidé se stále chtějí vidět tváří v tvář, i když je to společenské distancování. Pokud musím hodit CD šest stop, to udělám. “Cítím písně a příběh vyjde tak, jak by měly … Beru tento populární přístup, jeden na jednoho a doufám, že se tento přímý směr pohne.”

Chcete-li si poslechnout nové EP Natále, můžete jej streamovat prostřednictvím kteréhokoli z nich SpotifyA Apple Music nebo Youtube. Přihlaste se také na její webovou stránku na adrese a sledujte, co ji pro budoucnost čeká natalemusic.com.