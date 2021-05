Hy-Vee oznamuje stažení produktu

Řetězec potravin v Iowě oznámil stažení svého produktu.

Hy-Vee, Inc. Připomeňme si vlastní značku Chicken Street Taco. Podle představitelů společnosti jsou jednotlivé šarže Fine Foods společnosti Reser přebaleny a prodány se štítkem Hy-Vee. Každá sada obsahuje omáčku Chipotle Crema obsahující vejce, která nebyla na etiketě uvedena.

Lidé, kteří jsou alergičtí na vejce nebo jsou na ně vážně vystaveni, jsou vystaveni riziku vzniku závažné nebo život ohrožující alergické reakce, pokud tyto výrobky konzumují, uvedli představitelé společnosti Hy-Vee v tiskové zprávě, která oznamuje stažení z oběhu.

Podle představitelů společnosti Hy-Vee dosud nebyly hlášeny žádné nemoci ani stížnosti týkající se staženého produktu. Sady Hy-Vee Chicken Street Taco jsou distribuovány v obchodech společnosti v osmi středozápadních státech: Iowa, Illinois, Missouri, Kansas, Nebraska, Minnesota a Wisconsin.

V tiskové zprávě se uvádí, že dobrovolné stažení zahrnuje soupravy Hy-Vee Chicken Street Taco prodávané v lahvičkách (na obrázku níže). Baleno v černých plastových zásobnících s průhlednými plastovými víčky s kódem Universal Product Code (UPC) 02-82503-09993. Každý štítek obsahuje slova: „Nejlepší, pokud je používán“, s datem před 27. květnem 2021.

Doporučujeme zákazníkům s alergií na vejce, kteří si zakoupili infikované balení Chicken Street Taco, aby produkt nekonzumovali. Úředníci společnosti Hy-Vee uvedli, že zákazníci by měli obal buď vyhodit do odpadu, nebo produkt vrátit do místního obchodu Hy-Vee a získat plnou náhradu.

Každý, kdo má dotazy, by měl kontaktovat zástupce zákaznických služeb Hy-Vee na telefonním čísle 1-800-772-4098. Úředníci společnosti Hy-Vee uvedli, že jsou k dispozici 24 hodin denně.

