Jak proměnit svůj telefon v „jednoduchý“ telefon

Můžete si koupit jednoduché telefony jako Light Phone II. obrázek : Světelný telefon II

Chytré telefony, které s sebou všude nosíme, jsou úžasná malá zařízení, schopná pobavit, komunikovat a komunikovat se zbytkem světa – ale také dokážou neuvěřitelně rozptylovat. Pokud se rozhodnete, že vám telefon zabírá příliš mnoho času a pozornosti, existuje spousta způsobů, jak jej méně rušit.

Někdy označovaná jako jednoduchost telefonu může pokrýt vše od vypnutí několika upozornění až po nákup zbrusu nového telefonu, který byl navržen s ohledem na minimalismus. Vyberte si podle toho, jak jednoduchý chcete mít svůj smartphone .

Odstraňte některé aplikace

Čím více aplikací odeberete, tím méně bude váš telefon rušit. Snímek obrazovky : Android

Nejsou to chytré telefony, které rozptylují – jsou to všechny aplikace, které do nich nahrajeme. Pokud chcete přijmout mobilní jednoduchost, zbavte se co nejvíce aplikací, možná i neustále. Chcete-li odinstalovat aplikaci ze šuplíku aplikací pro Android, stiskněte a podržte její ikonu a přetáhněte ji nahoru do souboru odinstalovat knoflík; Na domovské obrazovce iPhone stiskněte a podržte ikonu aplikace a vyberte odeberte aplikaci.

Pokud potřebujete pomoc, abyste zjistili, se kterými aplikacemi ztrácíte většinu času, zde vám může pomoci váš telefon. Na Androidu otevřete Nastavení a vyberte Digitální rovnováha a rodičovská kontrola Chcete-li zjistit, kolik času jste v poslední době strávili u každé ze svých aplikací. Na iOS vyberte z Nastavení Doba používání zařízení. Tyto stejné obrazovky vám poskytují možnosti omezit používání aplikací, což je další způsob, jak se stát méně uživateli telefonu.

You don’t necessarily have to delete the accounts associated with these apps, though Toto je také možnost. Pamatujte, že i když z telefonu odinstalujete aplikace, jako je Twitter a Instagram, stále k nim budete mít přístup na webu (a lidé vás přes ně mohou stále kontaktovat) – protože nebudete neustále v pokušení je otevřít na telefonu.

Spravujte svá oznámení správně

Smartphony mají více možností správy oznámení než kdykoli předtím. Snímek obrazovky : iOS

Možná si chcete z jakéhokoli důvodu ponechat určité aplikace v telefonu, ale přejete si, aby to příliš nerušilo váš den. Android i iOS nyní mají spoustu možností oznámení, které můžete vyladit: Přejděte na Oznámení A Nastavení aplikace Z Nastavení systému Android nebo Oznámení V nastavení iOS můžete provádět změny a ztišit některé (nebo všechny) aplikace v telefonu.

Váš telefon se také může na určitou dobu ztlumit. Na Androidu otevřete Nastavení a vyberte zvuk a vibrace A nerušit: Tento režim lze aktivovat ručně nebo pomocí časovače a je jen na vás, které aplikace (pokud existují) mohou zobrazovat oznámení, vyzvánění a zvuky. Můžete také vybrat konkrétní kontakty, které vás budou stále moci zastihnout, když je zapnutý režim Nerušit.

V systému iOS otevřete Nastavení a klepněte na zaměřit: Můžete nastavit určitá pravidla pro různé scénáře (jako je například pobyt v kanceláři nebo jízda mezi místy) a existuje standardní nerušit možnost také. Chcete-li pomoci snížit rozptylování, Můžete nastavit konkrétní kombinace zamykací obrazovky a domovské obrazovky a stejně jako v Androidu Můžete určit, které aplikace a kontakty nepoužijí vlastní pravidla.

Udělejte svůj telefon méně atraktivní

Minimalistický telefon je spouštěč pro Android. Snímek obrazovky : jednoduchý telefon

Estetika je velkou součástí minimalismu a vizuální vzhled telefonu můžete rychle snížit pomocí tvrdšího barevného schématu a jednoduššího pozadí (viz možnosti níže Ukázat A tapety a elegance V Nastavení systému Android a Jas obrazovky A Tapeta na zeď v Nastavení iOS).

Telefony Pixel mají speciální režim spánku, který ztlumí obrazovku a přepne do režimu stupňů šedi: z nastavení, Vybrat Digitální rovnováha a rodičovská kontrolaa pak režim času spánku Chcete-li jej zapnout ručně nebo nastavit spuštění podle plánu. iOS nenabízí nic, co by této funkci odpovídalo, ale svůj iPhone můžete přepnout do režimu stupňů šedi – v Nastavení klepněte na Přístupnosta pak Šířka a velikost textua pak barevné filtry.

Další možností pro telefony Android je jednoduchý telefon: Je to spouštěcí aplikace, která implementuje základní jednobarevné textové rozhraní a zároveň nabízí další nástroje pro správu času, který strávíte v aplikacích, a potlačení upozornění, když nechcete být rušeni. Je to zajímavá metoda a v případě potřeby se můžete snadno vrátit do normálního provozního režimu telefonu.

Nákup jednoduchého telefonu

Wisphone vás bude stát 400 dolarů. obrázek : a sifon

Zde máte další možnost, a to koupit si telefon, který je navržen jako ultra tenký. Řada funkcí Telefony jsou dostupné od NokiaNapříklad od 50 USD. Můžete volat a posílat textové zprávy, ale není tu žádný Instagram nebo Snapchat, který by vás odvedl od skutečného světa (na těchto telefonech jsou Mapy Google, takže stále můžete přejít z bodu A do bodu B).

poté tam Světelný telefon II, telefon za 300 dolarů, který byl navržen tak, aby byl co nejlehčí (což mohlo inspirovat název). K dispozici je elektronická papírová obrazovka, jen základní funkce, pokud jde o funkčnost (kalkulačka je tak sofistikovaná, jak jen může), a rozhraní tvoří řádky textu a několik ručně vybraných ikon. Přechod na něco takového může vážně snížit používání telefonu.

Něco podobného nabízí a sifon, což vás vyjde na 400 dolarů. Je o něco pokročilejší než Light Phone II – umí například fotit a je v něm zabudovaná základní mapová aplikace – ale zase je tu monochromatické rozhraní, které většinou používá pouze text, a aplikacím téměř nic nestojí v cestě. . Nebudete trávit hodiny života procházením sociálních sítí na Wisphone.