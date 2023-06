Swiatek je nejlepší nasazený, šampionka z roku 2022 Rybakina je třetí, Gauff je sedmý a Venus je zpět – KXAN Austin

WIMBLEDON, Anglie (AP) – Zde jsou některé z žen, které můžete sledovat na Wimbledonu, který začíná v All England Clubu v pondělí:

IGA SWIATEK

Klasifikátor: 1

Nejlepší zakázka: 1

Země: Polsko

Věk: 22

Rekord 2023: 37-6 (tento týden se hraje na Bad Homburg Open)

Tituly 2023: 3

Profesní tituly: 14

Grandslamové tituly: 4 – French Open (3:2020, 2022, 2023), US Open (1:2022)

Posledních 5 Wimbledonu: 2022 prohra ve třetím kole, 2021-4, 2019-1, 2018-nehráno, 2017-DNP

Aces: Vyhrajte titul na French Open. … známka za kariéru 5-3 ve Wimbledonu je pro ni nejhorší na majoru. …pouze grandslamový turnaj, kde jste se nedostali alespoň do semifinále. … Před rokem skončila její série 37 zápasů bez porážky, která zahrnovala šest turnajových titulů, prohrou ve třetím kole s Alize Cornetovou ve Wimbledonu. … převzal první místo ve světovém žebříčku v dubnu 2022 po odchodu Ashe Parteyho.

Řekla: „Je mi 22, takže doslova nevím, jaké jsou moje limity.“

Arina Sablanka

Klasifikováno: 2

Nejlepší zakázka: 2

Země: Bělorusko

Věk: 25

Záznam 2023: 35-7

Tituly 2023: 3

Profesní tituly: 13

Grandslamové tituly: 1 – Australian Open (2023)

Posledních 5 zápasů Wimbledonu: 2022-Barred, 2021-SF, 2019-1, 2018-1, 2017-2

Esa: Stejně jako ostatní hráči z Ruska a Běloruska nesměli soutěžit ve Wimbledonu v roce 2022 kvůli invazi na Ukrajinu. Tento zákaz letos zrušil All England Club. … Na letošním French Open jsem čelil dvěma soupeřům z Ukrajiny; Z tiskových konferencí odešla po dalších dvou zápasech, když řekla, že je jí nepříjemné otázky o válce. …první grandslamový titul přišel v lednu v Melbourne Parku. Pochválila jak vylepšený přenos – spolupracovala s odborníkem na biomechaniku, aby pohyb upravila – tak vylepšený vzhled. … Pouze žena byla v posledních třech majorech minimálně v semifinále.

Řekla: „Cítila jsem se nerespektovaná. Cítila jsem se jako novinář (pokoušel se) vkládat slova do mých úst. Necítila jsem se pohodlně. Tak jsem se cítila.“

Elena Rybakina

Klasifikátor: 3

Nejlepší pozice: 3

Země: Kazachstán

Věk: 24

Záznam 2023: 31.-8

Tituly 2023: 2

Profesní tituly: 5

Grandslamové tituly: 1 – Wimbledon (2022)

Posledních 5 Wimbledonských šampionátů: 2022 vítězství, 2021-4, 2019-DNP, 2018-DNP, 2017-DNP

Esa: úřadující wimbledonští šampioni. …odstoupila před třetím kolem French Open a svým úvodním zápasem na travnatém turnaji v Anglii kvůli virovému onemocnění. …byl vicemistr na Australian Open v lednu. … V této sezóně jsem málem dokončil takzvaný Sunshine double na tvrdém kurtu, v březnu jsem vyhrál titul v Indian Wells v Kalifornii a v dubnu jsem se dostal do finále v Miami. … velké podání je stejně nebezpečné jako každé kolo; V této sezóně má 316 es, o 50 více než kdokoli jiný.

Řekla: „Jasně, to je cíl, být ve druhém týdnu Grand Slamu, dostat se do finále.“

Jessica Pegula

Klasifikováno: 4

Nejlepší pozice: 3

Země: USA

Věk: 29

Záznam 2023: 27.-10

Tituly 2023: nula

Profesní tituly: 2

Grandslamové tituly: žádné – nejlepší: čtvrtfinále, French Open (2021, 2022, 2023), Australian Open (2022), US Open (2022)

Posledních 5 zápasů Wimbledonu: 2022-3, 2021-2, 2019-1, 2018-DNP, 2017-DNP

Aces: V minulé sezóně se poprvé dostaly do finále WTA poté, co se poprvé dostaly do top 10. … jeho průlomová sezóna zahrnovala tři čtvrtfinále Slamu, než pokaždé prohrál s nejlepším nasazeným a konečným vítězem: Ash Barty na Australian Open; Iga Swiatek na French Open a US Open. …trénuje David Witt, který spolupracoval s Venus Williamsovou. … Tatínkové vlastní Buffalo Bills NFL a Buffalo Sabres NHL.

Řekla: „Jsem dobrá v tom, že jsem pod radarem. Jsem dobrá v tom, že nejsem pod radarem. Chci říct, cokoli. Na tom vlastně nezáleží.“

ONS JABEUR

Klasifikátor: 6

Nejlepší zakázka: 2

Země: Tunisko

Věk: 28

Záznam 2023: 16.-9

Tituly 2023: 1

Profesní tituly: 4

Grandslamové tituly: žádné – nejlepší: 2. místo, Wimbledon (2022), US Open (2022)

Posledních 5 zápasů Wimbledonu: vicemistr 2022, 2021-QF, 2019-1, 2018-2, 2017-1

Aces: Breakthrough 2022 zahrnovala kola do finále ve Wimbledonu a na US Open. … první žena ze severní Afriky a první Arabka, která se dostala do finále grandslamu. … polovinu ze čtyř kariérních titulů vyhrála na trávě. … je zastoupena správcovskou společností založenou Naomi Osakaovou a jejím zástupcem. …manžel je její fitness trenér.

„Vždycky chceme být lepší, pokud nevyhrajeme titul,“ řekla.

COCO GAUFF

Klasifikátor: 7

Nejlepší pracovní hodnocení: 4

Země: USA

Věk: 19

Rekord 2023: 27-10 (tento týden se hraje v Eastbourne)

Tituly 2023: 1

Profesní tituly: 3

Grandslamové tituly: žádné – nejlepší: 2. místo, French Open (2022)

Posledních 5 Wimbledonských šampionátů: 2022-3, 2021-4, 2019-4, 2018-DNP, 2017-DNP

Esa: Stala se hvězdou ve věku 15 let ve Wimbledonu, kdy byla nejmladší kvalifikantkou v historii turnaje a porazila Venus Williamsovou v prvním kole, než se dostala do čtvrtého kola. … Finalistka loňského French Open ve dvouhře i čtyřhře. … se umístil na 1. místě ve čtyřhře. … V roce 2022 se stala nejmladší Američankou od roku 1994, která se kvalifikovala do finále WTA ve dvouhře. Dostal se i do dvouhry.

Řekla: „Pokaždé, když se vrátím do Wimbledonu, dostanu ty vzpomínky na ten běh. Mám pocit, že to tak bude po zbytek mé kariéry.“

Karolína Mochová

Klasifikováno: 16

Nejlepší hodnocení kariéry: 16

Země: Česká republika

Věk: 26

Záznam 2023: 25.-8

Tituly 2023: nula

Profesní tituly: 1

Grandslamové tituly: žádné – nejlepší: 2. místo, French Open (2023)

Posledních 5 Wimbledonských šampionátů: 2022-1, 2021-QF, 2019-QF, 2018-DNP, 2017-DNP

Aces: Do svého prvního grandslamového finále na French Open se dostala tak, že zachránila mečbol a vyhrála posledních pět zápasů proti Aryně Sabalenkové v semifinále. … pestrá hra, která zahrnuje spoustu otočení a úhlů, ale také přeskakování sítě. … je na 10. místě nejčastěji podávaných hráči v poli s více než 25 zápasy v této sezóně vyhrál 75 % her v podání. … Wimbledon je jediný velký turnaj, kde jsem se dvakrát dostal do čtvrtfinále.

Řekla: „Nazývat se grandslamovým finalistou je úžasný úspěch a určitě je to pro mě velká motivace do budoucna pracovat a znovu dostat šanci hrát o tyto velké tituly.“

Venus Williamsová

Hodnoceno: N/A

Nejlepší zakázka: 1

Země: USA

Věk: 43

Rekord 2023: 2-3

Tituly 2023: nula

Profesní tituly: 49

Grandslamové tituly: 7 – Wimbledon (5: 2000, 2001, 2005, 2007, 2008), US Open (2: 2000, 2001)

Posledních 5 zápasů Wimbledonu: 2022-DNP, 2021-2, 2019-1, 2018-3, 2017-RU

Aces: Po obdržení pozvánky od divoké karty se představila 24. ve dvouhře v All England Clubu. … Nehrál od začátku ledna, dokud se v červnu nevrátil do akce na travnatém hřišti v Nizozemsku. … Kromě svých pěti wimbledonských singlových šampionátů byla čtyřikrát na druhém místě, včetně třikrát své starší sestry Sereny v důchodu.

Řekla: „Snažím se být každý den lepší. Věřím, že bez ohledu na to, co se ti v životě stane, vždy držíš hlavu vztyčenou. Dáváš do toho sto milionů procent. To dělám každý den. Je to něco, čím mohu být pyšný na.“

Howard Fendrich je tenisovým spisovatelem pro Associated Press od roku 2002.

AP Tennis: https://apnews.com/hub/tennis