Chrome dostává své první nové logo po 8 letech – všimněte si rozdílů

Google Chrome má nové logo, které bylo nedávno uvedeno s nejnovějšími vývojářskými sestaveními prohlížeče. Hle, upravená ikona, která brzy ozdobí vaše zařízení:

Jejda. Asi jsem nahrál špatný obrázek. Nech mě to zkusit znovu. Zlepšit!

Hmm *Píše na klávesnici.* Dobře, to je new-chrome-logo-2022.png.

Pro informaci, toto je old-chrome-logo-2014.png:

Takže ano, je to první nové logo Chrome po osmi letech, ale ne že hodně se změnilo.

Neříkám, že je to špatná věc, opravdu. Logo Chrome je docela ikonické a každý ví, co to je. Google pravděpodobně nechce, aby lidé propadli panice, když najednou nemohou najít svůj prohlížeč kvůli nějakému novému logu. Místo toho nové logo pravděpodobně jen některým lidem dá ten divný pocit „hmm, něco je jinak“, jako kdy Spotify změnilo odstín zelené a lidé se vzbouřili, pravděpodobně včetně Neil Young.

Nyní máte poslední šanci: dokážete rozeznat rozdíly?

…

Dobře, čas vypršel. Zde je to, co se oficiálně změnilo podle návrháře Google Elvin Hu.

Ikona byla zjednodušena/zploštěla ​​odstraněním stínů. Barvy jsou jasnější, takže vaše luxusní obrazovka vynikne. Proporce jsou odlišné, díky čemuž je velká modrá koule uprostřed znatelně větší. Na barvách je mírný přechod, protože „umístění určitých odstínů zelené a červené vedle sebe vytvořilo nepříjemné barevné vibrace.“

Design je koneckonců o detailech. Ale počkat, je toho víc!

Google ve skutečnosti dělá logo pro různé platformy jemně odlišné, aby lépe splynulo s jejich individuální estetikou. Na Hu na Windows 11 má logo více odstupňovaný vzhled, aby odpovídal estetice operačního systému.

V systému Chrome OS jsou však barvy sytější, protože tak se dnešní design společnosti Google naklání.

Mezitím verze pro Mac vychází z levého pole s mírně 3D ikonou, která poněkud odpovídá nativním ikonám Apple.

Celkově je to změna, které si většina lidí nevšimne, a to je asi jen dobře. To znamená, že část mých přání se Google zbláznil a vytvořil zcela nové logo (Google zřejmě zvažoval větší změny, ale rozhodl se proti nim). Chci říct, co kdyby to logo Chrome bylo, víte chrom? Nyní je to jasný a zářivý nápad.

Někteří z vás si dnes možná všimli nové ikony v aktualizaci Chrome Canary. Ano! poprvé po 8 letech obnovujeme ikony značky Chrome. Nové ikony se brzy začnou objevovat na vašich zařízeních. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1 — Elvin 🌈 (@elvin_not_11) 4. února 2022

Nové logo se „brzy“ objeví na různých platformách. Pokud si chcete přečíst více o tom, co je nového, doporučuji přečíst si Huovo vlákno na Twitteru s podrobnostmi o změnách tady.