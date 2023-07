Raketoplán NASA Endeavour bude opět stát vysoko

Raketoplán se objeví znovu připravený ke startu, i když tentokrát vysloužilá kosmická loď nespustí své motory.

Top 5 tipů pro nakupování na Amazon Prime Day

Kalifornské vědecké centrum je připraveno vyrazit Z šestiměsíčního procesu vertikálního skládání součástí raketoplánu Spouštěcí pozice takto že může být vystaven ve vědeckém centru Samuela Oschina Future Aeronautics and Space Center, které je v současné době ve výstavbě. oznámit Čtvrtek. Muzea Přejděte na Stack Zahájení operace je naplánováno na 20. července, což je Den vesmírného průzkumu.

Obrazovka bude obsahovat soubor hledání Orbiter, který se v roce 1992 vydal na svou první misi s programem Space Shuttle, raketovými posilovači a externími nádržemi. Po úplném složení má 20 pater Vertikální displej bude jediným raketoplánem připraveným ke startu na světě.

„hledání „Bude to hvězdná atrakce Samuel Ocean Air and Space Center, startovací rampa pro kreativitu a inovace, která bude inspirovat budoucí generace vědců, inženýrů a průzkumníků,“ uvedl v prohlášení prezident a generální ředitel California Science Center Jeff Rudolph.

Dostat kusy raketoplánu na sebe nebude snadný úkol a podle Kalifornského vědeckého centra to bude poprvé, co se tak stalo mimo zařízení NASA. První část procesu zahrnuje instalaci odtokových hran rakety – pár spodních částí ve tvaru sukně, které tvoří základ pevných posilovačů rakety. Raketové motory na tuhá paliva by byly naskládány na horní část zadních lemů a tvořily tak raketové posilovače. a Vnější nádrž raketoplánu, ET-94, by pak byla zvednuta na místo, následovaná nádrží hledání Orbitální vozidlo, které bude zvednuto velkým jeřábem a připojeno Zbytek raketové hromady.

Když je po všem, plná hromada Startovací systém raketoplánu bude stát 200 nohy (6 1 metr) Vysoká a stane se hlavní atrakcí, kolem které bude postavena budova Aerospace Center.

hledání Vystaveno v Kalifornském vědeckém centru za posledních 11 let, i když umístěno vodorovně, místo aby stálo vzpřímeně Jako by byl připraven znovu vzlétnout do nebe.

Příbuzný: Raketoplán byl krásný nápad – ale hrozný

raketoplán NASA hledání Naposledy přistála 1. června 2011, v ke Nedy Space Center na Floridě po 16denní misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. Po tomto přistání se uskutečnila pouze jedna mise raketoplánu, a to Atlantis Mise STS-135, označující konec 30 let stará éra raketoplánů NASA, která začala v roce 1981.

Pro více vesmírných letů ve vašem životě zůstaňte naladěni Cvrlikání a vlastní záložky pro Gizmodo lety do vesmíru strana.