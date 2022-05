Proč Česká republika nepřijme Euro

Předsedkyně sněmovny Markéta Bikarová Adamová nedávno prohlásila, že vzhledem k tomu, že inflace v eurozóně je pod 14,2 procenta, které v současnosti vidíme v České republice, je chybou nemít euro.

Člověk by si myslel, že to už měl každý, ale je to tady znovu…

Proč znovu otevírat diskusi o jeho představení? Pro stranu TOP 09 to není nic nového pod sluncem. Své tradiční ovečky před komunálními volbami v Praze teprve hledají.

Návrh je neškodný, protože, jak asi všichni členové eurozóny vědí, nesplňujeme příslušná kritéria, ale pojďme diskutovat.

Za prvé, podle metodiky Eurostatu nemáme inflaci 14,2 procenta, ale 13,2 procenta. Navíc na konci tabulky zjišťuji, že inflace ve Švýcarsku je zdaleka nejnižší, a to 2,2 %.

Švýcarsko se svou zcela zaostalou protizápadní orientací stále drží švýcarský frank a svou měnovou politiku a nechce vstoupit do Evropské unie.

Mimochodem pobaltské státy jsou u nás v čele inflační tabulky a mají euro dlouhodobě a kousek za námi Belgie a Nizozemsko.

Jedna velikost nesedí všem

Se základními znalostmi ekonomie musíte pochopit, že tempo růstu cen v používané měně závisí pouze na tom, do jaké míry může měnová politika reflektovat vývoj reálné ekonomiky – tedy v jaké fázi ekonomického cyklu se nachází , její výkonnost, nezaměstnanost a míra otevřenosti ekonomiky.

Pochopením těchto závislostí si rychle uvědomíte, proč inflace v zemích se stejnou měnou byla v dubnu 19,1 procenta (Estonsko) a 5,4 procenta (Francie). Je to způsobeno jevem zvaným one size fits all. Skutečnost, že košile jedné osobě padne jako ulitá, nevyhnutelně znamená, že jiná osoba je škrtena a jiná vypadá jako idiot ve stanu.

Fakta o slepé víře

Společná měnová politika v zemích, které jí nevyhovují, prostě ekonomice škodí, zvláště pokud tyto země nemají dostatečnou finanční kapacitu, aby to Evropské centrální bance (ECB) alespoň trochu kompenzovaly. Přispívá tak spíše k rozdílné ekonomické výkonnosti členských zemí eurozóny než k původně slibované konvergenci.

To není nic nového. Robert Mundell byl oceněn Nobelovou cenou za svou teorii optimální měnové oblasti v roce 1999 před zavedením eura.

Jediný pohled na evropský inflační žebříček je jasným argumentem proti zavedení společné měny v ČR, ne pro ni, alespoň pro ty, kteří se neřídí slepou vírou, ale ověřitelnými fakty.

O tom, co se stane, až Evropská centrální banka začne ty sazby zvyšovat a dluhová služba v silně zadlužených zemích jižní Evropy poroste, se ani nemusíme bavit.

Strach z toho je dominantním důvodem pro oddalování zpřísňování měnové politiky a tolerování zničující inflace ekonomik na severu kontinentu.