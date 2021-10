Jak skončí naše sluneční soustava? Vzdálená planeta nabízí rady

Astronomové tvrdí, že temná planeta obíhající kolem slabého zbytku hořící hvězdy vzdálená asi 6000 světelných let od Země ukazuje, jak bude vypadat naše sluneční soustava na konci své existence.

Vzdálený přeživší, popsaný ve studii Zveřejněno minulý týden V přírodě se zdá, že je to plynný obr podobný Jupiteru. Autoři studie uvedli, že poskytuje snímek planetárního systému kolem umírající hvězdy.

Hvězda je „bílý trpaslík“ – třpytivý hvězdný pozůstatek, který zbyl z fáze „červeného obra“ jejího zániku, kdy se po použití vodíkového paliva pro své reakce jaderné fúze rozšířil desítky tisíckrát a poté se zhroutil o několik stovek o milion let později.

Všechny planety blíže ke hvězdě by pravděpodobně byly zničeny – a stejný osud se pravděpodobně stane nakazit náš svět Když slunce spálí veškerý vodík za 5 miliard let nebo tak.

Hvězdy jako Slunce rostou desítky tisíckrát do své rudé obří fáze poté, co spálily celé své jaderné palivo, než se zhroutily do slabého zbytku „bílého trpaslíka“. Hvězdárna WM Keck / Adam Makarenko

„Když sluneční balónky vystřelí ven v takzvané fázi rudého obra, pravděpodobně zničí Merkur, Venuši a možná i Zemi,“ řekl hlavní autor studie Joshua Blackman, astronom z University of Tasmania v Austrálii.

Slunce by bylo příliš horké na to, aby cokoli na Zemi do té doby dobře přežilo, řekl, a červená obří fáze by způsobila lávová jezera, rozbité kontinenty a ničivé výbuchy intenzivního ionizujícího záření – pokud by neroztrhala celou naši planetu . v dopise.

Ale není to všechno špatná zpráva: Očekává se, že Mars a vnější plynní obři – Jupiter, Saturn, Uran a Neptun – přežijí pálení slunce. Nyní objev vzdálené planety obíhající kolem bílého trpaslíka tuto myšlenku posiluje.

„Náš objev je důkazem, že standardní obraz toho, jak se planetární systémy vyvíjejí, když zemře jejich hostitelská hvězda, bude pravděpodobně správný,“ řekl Blackman.

Nově objevený bílý trpaslík byl chycen směrem ke středu naší galaxie gravitačním efektem nazývaným „mikročočka“, když procházel před vzdálenou hvězdou.

Gravitace bílého trpaslíka způsobila, že vzdálená hvězda vypadala na několik let jasnější – krátký záblesk v kosmickém čase – jak se její hmota soustředila na světlo skrz ni. gravitační čočkaŘekl Jean-Philippe Beaulieu z Astrofyzikálního institutu v Paříži, který vedl výzkum a je spoluautorem studie. Druhý záblesk světla odhalil obíhající planetu.

Ve skutečnosti byl bílý trpasličí systém objeven pouze díky jemné čočce. Přestože se tým pokusil pozorovat pomocí obřích teleskopů Observatoř Keck na HavajiUkázalo se, že je příliš matné, než aby bylo vidět.

Doufají, že brzy dosáhnou lepších výsledků Vesmírný dalekohled Jamese Webba, který má být spuštěn v prosinci a bude moci sledovat temný systém v přímém přenosu, řekl Beaulieu.

Plynný obr, který má hmotnost asi 1,4krát větší než Jupiter, řekl Blackman, obíhá kolem 260 milionů mil až 600 milionů mil od bílého trpaslíka.

Ačkoli se pravděpodobně vytvořila daleko od hvězdy od její současné oběžné dráhy, kontrakce hostitelské hvězdy po fázi červeného obra se nedostala tak blízko, aby se fragmentovala, což bylo u některých modelů předpokládáno.

„Myslíme si, že planeta pravděpodobně přežila fázi rudého obra ve svém vývoji hvězd, jaká je,“ řekl.

Nový objev je dalším důkazem toho, že planety mohou přežít zánik svých hvězd, řekla Lisa Kaltenegger, docentka astronomie a ředitelka institutu Carla Sagana na Cornell University.

Kaltenegger, který se nepodílel na nejnovějším výzkumu, byl součástí týmu, který oznámil jiný objev Obří planeta obíhající kolem bílé trpasličí hvězdy Koncem loňského roku – první osobou, kterou jsme kdy viděli.

Tato studie však ukázala, že planeta dokončí plnou oběžnou dráhu každých 1,4 dne – je tedy mnohem blíže bílému trpaslíkovi než Merkur ke Slunci.

Vědci tvrdí, že k tomuto osudu zde pravděpodobně dojde, když Slunci dojde palivo za miliardy let, což pravděpodobně zničí Zemi a vnitřní planety, aby přežily pouze vnější planety jako Jupiter. Hvězdárna WM Keck / Adam Makarenko

Kaltenegger řekl, že se pravděpodobně vytvořil mnohem dál a stočil se dovnitř, když se hvězda zmenšovala, dokud se nezastavila několik milionů mil daleko.

Celkově vzato, objevy ukazují, že exoplanety – a možná i jejich měsíce – mohou přežít zánik svých hvězd, ačkoli jejich konečné oběžné dráhy se zdají záviset na jejich podmínkách.

Přestože zbytky bílých trpaslíků neprodukují mnoho světla, produkují dostatek tepla na zahřátí jejich hlubokých planet, což znamená, že život by v takovém planetárním systému mohl stále existovat, když jeho hvězda tímto způsobem „zemře“ – možná pod ledem. Kůry měsíců plynných obrů, jako např Europa Jupiter a Enceladus SaturnOna řekla.