Bývalá manželka Interpolu vzdoruje čínské vládě

LYON, Francie (Associated Press) – V Číně si užívala privilegií, které vyplývaly z jejího sňatku s prominentním členem vládnoucí elity. Její manžel byl vysokým policejním úředníkem v bezpečnostní službě, která udržuje komunistickou stranu u moci, a byl si tak jistý, že ho Čína poslala do Francie, aby převzal prestižní roli v Interpolu.

Ale Meng Hongwei, bývalý šéf Interpolu, nyní zmizel v rozlehlém čínském sankčním režimu, očištěný od závratného pádu. Jeho žena je sama s jejich dvojčaty ve Francii a je politickým uprchlíkem Jsou pod nepřetržitou ochranou francouzské policie po pokusu čínských agentů unést je a předat neznámému osudu.

Ze zasvěcené osoby se Grace Meng stává outsiderem, který se dívá dovnitř – a říká, že je vyděšená z toho, co vidí.

Natolik, že se nyní vzdává své identity a potenciálně vystavuje sebe a svou rodinu dalšímu riziku, aby vystoupila proti autoritářské vládě v Číně, které její manžel – náměstek ministra veřejné bezpečnosti – sloužil, než zmizel. V roce 2018. Později byl souzen a uvězněn.

„Best“ je to, jak nyní Meng mluví o vládě, pro kterou pracoval. „Protože jedí své děti.“

V exkluzivním rozhovoru pro The Associated Press se Meng poprvé rozhodla ukázat svou tvář a souhlasila s tím, že bude vyfotografována a vyfotografována bez tmavého osvětlení a úhlů zadní kamery, na kterých dříve trvala, aby mohla mluvit upřímně a bezprecedentně. podrobnosti o jejím manželovi, o sobě a o katastrofě, která je roztrhla na kusy.

„Mám zodpovědnost ukázat svou tvář a říct světu, co se stalo,“ řekla agentuře AP. „Za poslední tři roky jsem se naučil – stejně jako my víme, jak žít s COVID – vím, jak žít se zvířetem, silou.“

Mezi čínskými globálními kritiky – mnozí se nyní staví proti zimním olympijským hrám v roce 2022 V Pekingu – Meng přináší jedinečnou perspektivu bývalé zasvěcené osoby, která procházela zrcadlem a objevily se její proměnlivé názory. Změna byla tak hluboká, že z velké části přestala používat své čínské jméno Gao Ge. Říká, že se nyní cítí více sama sebou jako Grace, její vyvolená, s manželovým příjmením Meng.

„Zemřela jsem a znovu se narodila,“ říká.

O Mengovi, jeho místě pobytu a zdraví jako vězně, kterému bude brzy 68 let, je úplně v temnotě. Jejich poslední komunikací byly dvě textové zprávy, které odeslal 25. září 2018 Na služební cestě do Pekingu. První řekl: „Počkejte na můj hovor.“ O čtyři minuty později následoval emotikon kuchyňského nože, který zřejmě naznačoval nebezpečí. Myslí si, že je možné, že je poslal ze své kanceláře na ministerstvu veřejné bezpečnosti.

Od té doby říká, že s ním nebyla v žádném kontaktu a že mnoho dopisů, které její právníci zaslali čínským úřadům, zůstalo bez odpovědi. Není si jistá, že je naživu.

„To mě opravdu zarmoutilo natolik, že jsem se mohla cítit smutnější,“ řekla. „Samozřejmě, že je to stejně kruté k mým dětem.“

„Nechci, aby děti měly otce,“ dodala s pláčem. Když děti slyší někoho klepat na dveře, vždy se jdou podívat. Vím, že doufají, že další osobou uvnitř je jejich otec. Ale pokaždé, když si uvědomí, že tomu tak není, mlčky skloní hlavu. Jsou velmi stateční.“

Oficiální slovo o Mengově osudu přišlo v podivnostech a relikviích. Prohlášení vydané v říjnu 2018, jen několik okamžiků poté, co se Grace Menge setkala s reportéry ve francouzském Lyonu, aby vyhlásila poplach ohledně jeho zmizení, oznámila, že je vyšetřován pro blíže nespecifikované porušení zákona. To naznačuje, že byl posledním vysoce postaveným čínským představitelem, který se stal obětí stranické čistky.

Interpol oznámil, že Meng rezignoval na funkci prezidenta s okamžitou platností. To stále dráždí jeho manželku, která říká, že lyonská policie „vůbec nepomohla“. Argumentuje tím, že globální organizace, která pracuje na společných otázkách vymáhání práva, nezaujme pevnější postoj, pouze podpořila autoritářské chování z Pekingu.

„Může někdo, kdo byl násilně zmizel, napsat rezignační dopis ze své vlastní svobodné vůle?“ Zeptala se. „Může policejní organizace zavírat oči před typickým trestným činem, jako je tento?“

V roce 2019 oznámila Čína Meng byl zbaven členství v komunistické straně. Řekla, že zneužil svou moc, aby uspokojil „drahý způsob života“ své rodiny a dovolil své ženě, aby jeho moc využívala k osobnímu prospěchu. V lednu 2020 soud oznámil, že byl odsouzen na 13 let a šest měsíců vězení za přijetí více než 2 milionů dolarů jako úplatek. Soud uvedl, že se přiznal Litoval.

Dlouho si držel manželku Že obvinění byla vykonstruovaná a že její manžel byl očištěn, protože využíval své vysoce postavené funkce k tomu, aby naléhal na změnu.

„Je to falešný případ. Je to příklad politického sporu, který se mění v trestní případ.“ Rozsah korupce v dnešní Číně je velmi vážný. Je všude. Existují však dva různé názory na to, jak korupci řešit. Jeden Tou druhou je akce Směrem k ústavní demokracii, k vyřešení problému od jeho kořenů.

Grace Meng má také politické vazby prostřednictvím své rodiny. Její matka pracovala v poradním orgánu čínského zákonodárného sboru. Rodina má předchozí zkušenost s politickým šokem. Řekla, že po převzetí moci komunisty v roce 1949 byl dědeček Grace Meng zbaven obchodního majetku a později uvězněn v pracovním táboře.

Říká, že historie se opakuje.

„Samozřejmě, je to velká tragédie v naší rodině, zdroj velkého utrpení,“ řekla agentuře AP. „Ale také vím, že mnoho rodin v Číně dnes čelí podobnému osudu jako já.“