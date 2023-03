Bezdrátový ovladač N64 bude znovu nainstalován online koncem tohoto týdne

Snad jedním z nejobtížnějších produktů pro Nintendo Switch je bezdrátový ovladač N64. Nejen, že je položka dostupná výhradně členům Switch Online, ale je zde také neuvěřitelně omezený inventář.

Naštěstí Nintendo udělalo maximum, aby drželo krok s poptávkou, a vypadá to, že koncem tohoto týdne se do australského obchodu My Nintendo Store dostanou zásoby. Jak vysvětlil Vooks.net Aussie Nintendo, ve čtvrtek dojde k doplnění zásob 16. března Je 13:00 východoaustralského letního času.

Zákazníci jsou omezeni na maximálně čtyři konzole na účet My Nintendo a budou zpoplatněny 69,95 $ AU Všechno. Tyto ovladače jsou vybaveny bezdrátovou funkcí, dodávají se s kabelem USB-C pro nabíjení a také podporují řev ve hrách, jako je Star Fox 64.

Užijte si hraní na Nintendo 64 v autentickém stylu – s plnohodnotným bezdrátovým ovladačem Nintendo 64! S placeným členstvím Nintendo Switch Online si můžete zakoupit tuto konzoli Nintendo 64 pro svůj Nintendo Switch. Konzole je k dispozici ke koupi s jakýmkoli placeným Nintendo Switch Online členství Nintendo 64 – Online herní knihovna Nintendo Switch je k dispozici pouze s členstvím v Nintendo Switch Online + Expansion Pack.“