Spojené arabské emiráty Když budou čelit, bude se snažit přerušit sérii čtyř proher Kazachstán V sobotu odpoledne v mezinárodním přátelském utkání.

Domácí vstoupí do soutěže po porážce 5:0 od Argentiny, zatímco Kazachstán ve svém středečním závěrečném utkání prohrál s Uzbekistánem 2:0.

Říkáme: Emirates 2-1 Kazachstán

Spojené arabské emiráty jsou odhodlány vzpamatovat se z minulé pětigólové prohry s Argentinou a my podporujeme hostitele k vítězství. Kazachstán ve středu proti Uzbekistánu zklamal a v sobotním zápase může být na pokraji další porážky.

Albánie A ArménieOba, kteří se nezúčastní mistrovství světa v roce 2022, budou chtít zakončit rok na vysoké úrovni, když se v sobotu utkají v přátelském utkání na stadionu Air Albania v Tiraně.

Zatímco Red and Lions vyhráli pouze jeden z posledních sedmi domácích zápasů, Mountaineers nedokázali vyhrát žádný z posledních 11 venkovních mezinárodních zápasů.

Říkáme: Albánie 1-1 Arménie

V sobotu se bude konat tvrdý zápas mezi dvěma zeměmi, které sledují své šance na úspěch. Vzhledem k tomu, že Albánii chyběli klíčoví útočníci Bruja a Uzuni, mohli jsme vidět Arménii, která si v Tiraně odnesla část kořisti.

krocan a Česká republika Oba se budou snažit zakončit rok 2022 na vysoké úrovni, když se v sobotu utkají v Gaziantepu v mezinárodním přátelském utkání.

Al Hilal Stars zahájili měsíc výhrou 2:1 nad Skotskem ve středu večer, zatímco jejich návštěvníci skórovali pětkrát za minutu. Faerské ostrovy žádná odpověď.

Říkáme: Turecko 2-0 Česká republika

I přes ztrátu dvou nejsilnějších útočníků se Česká republika stále chlubí mezinárodní brilantností ve středu zálohy i v obraně a Chytilovo sebevědomí už jen stěží může být vyšší, když se v národním týmu přihlásil hattrickem.

Plnohodnotná turecká strana s chutí po gólech pod Kontzem je však velmi odlišné místo od Faerských ostrovů a můžeme si jen představit, že Hilal Stars zakončí rok triumfem.

Faerské ostrovy se budou snažit odrazit od těžké porážky s Českou republikou, když je naposledy hostily Kosovo V sobotu večer v mezistátním přátelském utkání.

Národní tým ve středu prohrál s Českou republikou 5:0, Kosovo vstoupí do nesoutěžní soutěže poté, co ho Arménie držela remízou 2:2.

Říkáme: Kosovo 1-1 Faerské ostrovy

Oba týmy mají v tomto zápase šanci na pozitivní výsledek a očekáváme, že v sobotu to bude vyrovnané utkání. Nebylo by překvapivé vidět výhru doma nebo venku, ale v této soutěži podporujeme remízu s nízkými góly.

střevle evropské hora Tarek A Andorra Tým se bude dívat na konec roku 2022 pozitivně, když se v sobotu střetne se stadionem Victoria.

Zatímco hostitelé nedávno klesli na 204. místo ve světovém žebříčku FIFA, návštěvníci jsou aktuálně o 53 míst výše poté, co se vyšplhali na 151. místo v tabulce.

Říkáme: Gibraltar 1-1 Andorra

Tyto dvě strany jen zřídka zamíří do zápasů, ve kterých mají reálnou šanci na výhru, ale sobotní střet je ten, do kterého mohou jít s optimismem, protože chtějí zakončit rok pozitivně.

Tyto dva aspekty však není moc co oddělovat a do karet by mohla přijít remíza s nízkým skóre.

Švédsko A Alžírsko Sobotní přátelský zápas na stadionu Eleda v Malmö v naději, že zakončí kalendářní rok morálním vítězstvím.

Muži Jana Anderssona byli v polovině týdne poraženi 2:1 od Mexika na mistrovství světa, zatímco jejich hosté uspěli pouze s remízou 1:1 s Mali.

Říkáme: Švédsko 1-2 Alžírsko

Získání starších hráčů zpět do základní sestavy by mělo být dobrým znamením pro alžírskou stranu, která má talent na vítězství mimo domov, ale Švédsko má zkušené internacionály čekající na křídlech.

Andersonův tým bude mít doma bouřlivou podporu, ale dotek extra kvality ve středu zálohy a v útoku by měl pomoci Alžírsku překročit čáru za jeho historicky prvním vítězstvím nad Blues and Yellow.

