Palworld prodá přes milion kopií za pouhých 8 hodin, zatímco servery Steam se snaží zvládnout spuštění

Vývojář Pocketpair uvedl, že Palworld prodal více než milion kopií pouhých osm hodin po spuštění.

Palworld s přezdívkou „Pokémon with Guns“ byl spuštěn dnes ráno, 19. ledna, a rychle se dostal na vrchol seznamu nejprodávanějších her na Steamu a pronikl mezi čtyři nejhranější hry na Steamu souběžnými hráči. V době publikování tohoto článku Palworld předstihl battle royale PUBG a obsadil třetí místo s 365 000 souběžnými hráči a „velmi pozitivním“ uživatelským hodnocením.

Skutečný počet souběžných hráčů v Palworld bude mnohem vyšší, přičemž hra je k dispozici také na Xbox a Windows PC prostřednictvím Game Pass.

Masivní příliv hráčů při spuštění však způsobil problémy se serverem. Pocketpair řekl, že servery Palworld se staly nestabilními, což by mohlo způsobit problémy s připojením. „Pracujeme na tom, abychom to co nejrychleji vyřešili!“ Kapesní pár cvrlikání.

Vývojář pokračoval: „Mezitím někteří uživatelé hlásili úspěch při pokusu o připojení 2-3krát nebo při čekání po spuštění hry.“

Uprostřed úspěchu spuštění Palworldu stojí za zmínku, že verze pro Xbox zaostává za verzí Steam, pokud jde o funkčnost. Nyní se Palworld objevil ve volné přírodě a fanoušci Pokémonů vyjadřují obavy z podobností mezi těmito dvěma hrami.

Nezapomeňte se podívat na probíhající recenzi Palworld Early Access od IGN, abyste viděli, co si myslíme.

Wesley je britským redaktorem zpravodajství IGN. Najdete ho na Twitteru na @wyp100. Wesleyho můžete kontaktovat na adrese [email protected] nebo důvěrně na adrese [email protected].