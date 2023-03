Kdo může zastavit nový Goal Machine Gift Urban? Skóre Nigérie

V listopadu 2021 objevil superagent Atta Aneke dar Emmanuela Urbana na skautském turnaji, který uspořádal v Oyo. První zastávkou byl Stabaek v norské druhé divizi a poté, co jeho góly a asistence zajistily klubu okamžitý návrat do nejvyšší soutěže, usmáli se také v lednu, když prodali univerzálního útočníka za 3 miliony EUR do Gentu. Velké věci před Orbanem po jeho čtyřech gólech při zničení svého týmu Zulte Waregem.

5- Petr Olinka

Útočník Super Eagles se i nadále staral o vítěze české ligy a poháru Slavii Praha, jako o uplynulém víkendu trefou při rozhodující výhře 2:1 nad Viktorií Plzeň. Skóroval hlavičkou, aby vyrovnal úroveň svého klubu, než pokračovali k vítězství v zápase. Olayinka nyní v této sezóně vstřelil 15 gólů ve všech soutěžích – devět v lize, dva v pohárových zápasech a čtyři v UEFA Europa Conference League. Slavia Praha díky tomuto vítězství zůstává v čele ligového pořadí před svou rivalkou Spartou Praha. Srbský Olainka řekl, že doufá, že svůj čas se Slavií podepíše dalším ligovým a pohárovým double.

4- Nathan Teela

Půjčka ze Southamptonu znovu dvakrát skórovala proti Wiganu, aby udržela Burnley na cestě k návratu do Premier League. Burnley má nyní na anglickém šampionátu náskok 13 bodů od svých nejbližších soupeřů a jejich nigerijský křídelník vstřelil 14 ligových gólů. Ve všech soutěžích nastřílel celkem 16 branek, aby ho znovu vychválil manažer Vincent Kompany.

Tila střílí Burnley a vrací se do anglické Premier League

3- Dočasný film

Útočník opět skóruje mezi góly po poněkud obtížném začátku života v novém klubu OGC Nice po velkém převodu peněz z klubu Ligue 1 FC Lorient. Vstřelil gól a asistoval Nice u remízy 2:2 na hřišti FC Nantes. Nyní vytvořil svůj nejlepší rekord Ligue 1 s 16 góly a to se stále počítá. Pěkné také s větší šancí na vstup do evropské fotbalové skupiny v příští sezóně.

2. Victor Bonifác

Skvělý útočník, chráněnec Atty Anikye, byl vyhlášen hráčem týdne Evropské ligy UEFA po dvou úžasných gólech za Union Berlín. Byl by to docela šok, kdyby ho Super Eagles znovu přehlédli v kvalifikaci Afrického poháru národů 2023 proti Guineji-Bissau koncem tohoto měsíce.

1. Městský dar

Je zdrojem belgického nadšení nejen kvůli svým gólům, ale také kvůli technice, s jakou tyto góly ‚Playstation‘ dával. K dnešnímu dni vstřelil devět gólů v osmi zápasech za KAA Gent, včetně čtyř gólů proti Zulte-Waregem v neděli. Už byl vyhlášen hráčem měsíce a gólem měsíce února. Mnozí Genta zpochybňovali, když prý zaplatili tři miliony eur za neznámého útočníka z norské druhé ligy, ale ten již předčil očekávání a tento Goal Machine by se mohl brzy dostat do nejvyšší soutěže s jeho belgickým klubem, který bude těžit z velkého úspěchu.