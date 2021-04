Reddit údajně připravuje klubovou funkci hlasového chatu

obrázek : Olivier Doleri ( Getty Images )

Říká se, že přední strana internetu může být nejnovější online platformou, která připravuje funkci sociálního zvuku podobnou hlasové chatovací aplikaci Klubovna.

Reddit tiše integruje zvukové chaty moderované správcem platformy, řekl v pátek člověk obeznámený s touto záležitostí. Mashable Zpráva. V rozhovoru s implementátorem zdroj popsal vývoj funkce jako klasifikovaný a stále v plenkách.

Pokud tato funkce hlasového chatu vůbec nevidí světlo, bude se pravděpodobně šířit pod hlavičkou „power-upů“ Redditu, což je iniciativa, kterou společnost v loňském roce zahájila a vyzkoušela nové funkce založené na předplatném pro své jednotlivé subreddity .

v tomto První oznámení„Reddit vyjmenoval mnoho příkladů těchto funkcí, které se nazývají power-upy, například„ schopnost stahovat a streamovat i HD video “,„ omezení dvojitých video souborů “a„ GIF vložené do komentářů “. Subreddity mohou tyto výhody odemknout poté, co si dostatek jejich členů zakoupí měsíční předplatné zvyšující energii, přičemž minima pro každou komunitu jsou dána její velikostí.

V té době Reddit dal jasně najevo, že chce poslouchat uživatele ohledně budoucích návrhů.

„Nové prostředí pomáhá vytvářet rámec, který nám umožňuje přidávat funkce„ dobré mít “pro subreddity,“ uvedl Reddit ve svém srpnovém oznámení. „Začali jsme s některými pečlivě vybranými funkcemi a očekáváme, že přidáme další, jakmile získáme informace od vás a od komunit, které si zvolily naše rané testování.“

G Pod veškerým humbukem kolem Sociální hlasové služby Tyto dny „Myslím, že Voice Chat má v seznamu návrhů velmi dobré výsledky. Althoug můžu Pochopte, proč chce Reddit prozatím utajit věci Při pohledu na to, jak královsky selhal Pokus o odeslání chatu Pokoje minulý rok. TLDR: Reddit tlačil tuto funkci s trochou předběžného varování a vypadá to, že neuvažuje o moderování, protože mody subreddit nemohou odhlásit nebo řídit konverzace. Byla to katastrofa.

Reddit neodpověděl okamžitě na žádost Gizmodo o komentář, ale zajistíme aktualizaci tohoto blogu stejně jako oni.

Čas ukáže, jestli je tato šílenství hlasového chatu blikáním v pánvi, ale je jasné, že scéna se rychle přeplní. Klubovna od svého spuštění v březnu 2020 inspirovala mnoho napodobitelů , S CvrlikáníA LinkedinA uvolněný„A mateřská společnost TikTok, PéčeA Každý se údajně vrhl k účasti na události prostřednictvím svých funkcí hlasového chatu. Facebook taky Zahájil beta testování Clone Clubhouse, což je webová platforma pro otázky a odpovědi Zavolá na horkou linku, tento týden.