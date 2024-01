Zprostředkovatelé prosazují dohodu o příměří v Gaze, ale mezi Izraelem a Hamásem přetrvávají mezery

před 2 hodinami

Palestinský zdroj uvedl, že pětistupňový návrh by začal příměřím výměnou za propuštění izraelských rukojmích.

Z toho, co se BBC dozvěděla, se zdá, že hlavní blok má velké rozdíly v tom, jak dosáhnout úplného ukončení války.

To údajně začne humanitárním příměřím, během něhož Hamás propustí zbývající civilisty, které drží jako rukojmí, včetně žen, dětí a starých lidí.

Na oplátku by byli někteří Palestinci propuštěni z izraelských věznic a množství tolik potřebné pomoci mířící do Gazy by se zvýšilo.