Biden vysílá každý signál, který vydá, znovu

Zástupný symbol při načítání akcí článku

Poradci prezidenta Bidena studovali oznámení o znovuzvolení na jaro 2023, které by odpovídalo harmonogramu bývalého prezidenta Baracka Obamy. V roce 2024 vyhodili státy na bojiště s miliony dolarů na vybudování demokratických procesů před příští prezidentskou kampaní. Demokratický národní výbor vedený Bidenovým týmem se rozhodl nenaplánovat debatu pro spornou nominační bitvu.

Cílem jeho poradců je vyslat každou možnou zprávu o tom, že Biden (79) je připraven, schopen a odhodlán nést stranickou vlajku v dalších prezidentských volbách, zvláště pokud je soupeřem jeho protikandidát Donald Trump (76).

Vzhledem k tomu, že je Bidenův souhlas stále nízký a vyhlídky na recesi v příštím roce jsou vysoké, je plánování částečně úsilím, ne-li zcela úspěšným, Zmírnit obavy veřejnosti ve straně o její schopnost vést konvenční kampaň Kvůli jeho věku a energetické úrovni.

„Pokud bude Trump kandidovat, není pochyb o tom, že Biden bude kandidovat a pravděpodobně bude kandidovat bez ohledu na to,“ řekl Greg Schultz, který během primárek v roce 2020 sloužil jako hlavní manažer Bidenovy kampaně.

Bývalý demokratický senátor Chris Dodd, blízký spojenec a přítel Bidena, uvedl, že není důvod se domnívat, že prezident nebude znovu kandidovat. „Jediné, co vám mohu zaručit, je, že se nevzdává,“ řekl Dodd. „V každé administrativě jsou vždy nějaké spekulace, ale z mých rozhovorů je to muž, který znovu běží.“

Na veřejnosti i v soukromí Biden sám prohlásil, že kandiduje, a fakticky tak uzavřel jakoukoli diskusi na toto téma mezi prezidentem a jeho blízkými poradci, podle rozhovorů s více než tuctem demokratů blízkých Bílému domu, z nichž většina mluvila. Pod podmínkou anonymity probírat soukromé rozhovory.

Biden je stále pohlcen inflací, válkou na Ukrajině a dalšími každodenními krizemi, které zasahují do jeho úřadu, a přestože jeho pobočníci museli znovu a znovu veřejně prohlašovat, že kandiduje v roce 2024, neplánuje se urychlit oficiální zahájení jeho znovuzvolební kampaně, frustrující Někteří demokraté se snaží dokončit své vlastní plány.

Mnoho prominentních demokratů manévruje pro případ, že by Biden změnil názor, protože dárci, zákonodárci a stratégové se obávají jeho věku a schopnosti vést vyčerpávající kampaň. Pokud bude Biden znovu zvolen, bude mu na konci druhého funkčního období 86 let.

Debaty o Bidově politické budoucnosti přicházejí v době hlubokého znepokojení v Demokratické straně ohledně jeho schopnosti identifikovat své republikánské oponenty a zmírnit obavy voličů z rostoucích cen a rostoucí kriminality. Po celé měsíce panovalo všeobecné znepokojení z toho, že se Bílý dům snaží doručit stejně jasné poselství jako on hodnocení schválení stále nízká. READ Vědci našli důkazy o tom, že Stonehenge mohl být postaven ve Walesu a poté přemístěn

Republikáni denně útočí na Bidena a demokraty za to, že je nedokázali udržet na uzdě navýšení cenyRostoucí kriminalita a příliv imigrantů na jižní hranici a zároveň zkoumání sociálních otázek souvisejících s rasovou spravedlností, učebními osnovami a právy transsexuálů.

Naproti tomu Bílý dům nepředložil jasný argument, proč voliči na podzim zvolili demokraty před republikány, uvedli mnozí straničtí stratégové střídavými útoky na korporátní chamtivost a odsuzováním.Ultra MAGArepublikáni.

Ve straně jsou také rozšířené obavy ohledně Bidenovy schopnosti vystupovat silně v dalších volbách, zvláště poté, co poslední kampaň probíhala převážně uprostřed pandemie koronaviru. Zatímco Biden může tvrdit, že již prokázal svou schopnost porazit Trumpa, pokud se bývalý prezident rozhodne nekandidovat, někteří demokratičtí aktivisté uvedli, že Biden bude čelit tlaku, aby odstoupil.

„Myslím, že ho lidé sledují se zaťatými čelistmi a velkým napětím v těle a doufají, že každou chvíli neudělá nic špatného,“ řekl jeden z předních demokratických volebních analytiků, který pod podmínkou anonymity popsal citlivé záležitosti. „Je zřejmé, že je těžké to udělat jako prezident a je to opravdu těžké udělat jako prezident, který se uchází o znovuzvolení.“ Na otázku, zda by bylo pro demokraty dobrý nápad nechat Bidena znovu kandidovat, dotyčný odpověděl: „Myslím, že je to jen hod mincí.“

Bidenovy plány znovuzvolení nezávisí zcela na tom, co Trump udělá, ale jeho pobočníci a spojenci se shodují, že prezident rozhodně nezmění svůj názor na další kandidaturu, pokud bude Trump republikánským nominantem a bude dostatečně zdravý na to, aby mohl vést kampaň, což Biden uznal. Biden považuje svou porážku Trumpa, kterého považuje za narušitele amerických demokratických tradic, za ústřední pro svůj odkaz.

„Proč bych neměl oponovat Donaldu Trumpovi, když je kandidátem?“ Řekl to v prosinci ABC News. „To by zvýšilo pravděpodobnost běhu.“ V březnu se zdálo, že si Biden užívá vyhlídky na odvetu. „V nadcházejících volbách budu mít velké štěstí, když tentýž muž bude kandidovat proti mně,“ řekl na tiskové konferenci v Bruselu.

Bidenovi příznivci argumentují tím, že v posledních letech prokázal politickou bystrost a dovednost ve vládnutí a že neexistuje žádný důkaz, že by se někomu jinému ve straně dařilo lépe.

„Tenhle chlap porazil Trumpa jednou a myslím, že ho porazí znovu, pokud je Trump kandidátem,“ řekl Dodd. „Mnoho problémů, kterým čelí, nemá nic společného s jeho prací. Kdo by čekal Ukrajinu? Zvládl to s velkou dávkou sofistikovanosti.“ READ Zpráva: Tisíce ruských vojáků se stáhly z ukrajinských hranic

Dodd strávil minulý týden s prezidentem v Los Angeles Na Summit of the Americas ocenil Bidenovy diplomatické schopnosti a povědomí o ožehavých tématech agendy. „Měli jsme soukromý oběd se všemi hlavami států,“ řekl Dodd. „Každý by se měl ptát. Bylo to skvělé. Zapomínáme, jak dobrý mohl být a jak skvělý na těch místech skutečně byl.“

Zatímco Bidenovi zastánci odmítají drby jako typický demokratický problém, jeho pobočníci cítí potřebu neustále opakovat jeho záměry. Karen Jean-Pierre, tisková tajemnice Bílého domu tweetovat V pondělí poté, co obdržel záplavu otázek o jeho politické budoucnosti.

Ale podskupina Demokratické strany je i nadále přesvědčena, že existuje dobrá šance, že Biden nakonec nebude prosazovat další kampaň, a mnozí nevidí viceprezidentku Harrisovou jako vhodného nástupce, zejména s ohledem na způsob, jakým se rozuzlila její prezidentská primární kampaň v roce 2020. manévrování mezi demokratickými vůdci, kteří slíbili, že nebudou kandidovat proti Bidenovi, ale uvidí příležitost, pokud se stáhne.

Guvernér státu Illinois J. B. Pritzker, D., vystoupil v sobotu v New Hampshire na výročním sjezdu demokratů. pomocníky k Senátor Bernie Sanders (I-Vt.) napsal v memorandu spojencům, že „nevyloučil další prezidentskou kandidaturu“, pokud by Biden nekandidoval, ačkoli 80letý poslanec nedávno řekl: „Myslím, že by Biden mohl“ běž znovu. další, a pokud znovu poběží, podpořím ho.“

Ve skupině může být také několik demokratických kandidátů pro rok 2020, včetně ministra dopravy Pete Buttigiega, senátorky Elizabeth Warrenové (Mas.), senátorky Amy Klobucharové (Minnesota) a senátora Coryho Bookera (NJ).

Mezitím nejistota ohledně toho, kdy bude Biden oficiálně oznámen, spolu se vzpomínkami na vleklý rozhodovací proces minulé kampaně znervózňují demokraty. Jeho poradci byli počátkem roku 2019 frustrovaní, když Biden opakovaně oddaloval prezidentské oznámení, takže bylo obtížnější soutěžit o klíčové zaměstnance v raných kandidátských státech. Svou kampaň oznámil na konci dubna téhož roku, o měsíce později než většina jeho konkurentů.

Někteří demokraté nyní doufají, že Biden po listopadových volbách v polovině období formálně oznámí svou kandidaturu na další funkční období, ale podle poradců je to v tuto chvíli nepravděpodobné. Toto načasování by mohlo být trapné, pokud by demokraté utrpěli zničující ztráty, jak se očekávalo.

Krátce poté, co Biden nastoupil do úřadu, jeho poradci vyloučili opakování Trumpova přístupu ke znovuzvolení v roce 2020, který zahrnoval vytvoření výboru pro získávání finančních prostředků na jeho inauguraci v roce 2017.

Místo toho Bidenův tým zaměřil své úsilí při získávání finančních prostředků na Demokratický národní výbor a umožnil bohatým jednotlivcům vypisovat větší šeky. Výbor zase dříve v roce 2024 utrácel peníze v pobřežním státě, který soutěžil v senátních a sněmovních závodech. READ Tisíce dalších prchají před řeckými požáry uprostřed vlny veder

Bidenovi rodinní příslušníci, kteří se podíleli na jeho prosazení do závodu v roce 2020, by tentokrát také mohli hrát důležitou roli. Biden často vypráví příběh svých vnoučat, která svolala rodinnou schůzku a vyzvala ho, aby utekl, a Jill Biden řekla, že byla ovlivněna cizími lidmi, kteří požadovali, aby se její manžel zapojil do této kampaně.

Valerie Biden, prezidentova sestra, která byla úzce zapojena do jeho kampaní, než v roce 2020 ustoupil, řekla ostatním, že je frustrovaná tím, že hlavní asistenti jejího bratra už nejsou v kontaktu s rodinou, podle osoby obeznámené s dynamikou, která promluvila. Pod podmínkou anonymity popisovat soukromé záležitosti.

Zatímco zástupkyně Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), mluvit nedávno Na CNN, která odmítala výslovně podpořit jeho znovuzvolení, neexistují žádné jasné náznaky uvnitř strany, že existuje aktivní úsilí odsunout Bidena stranou, pokud chce kandidovat. Obavy o jeho vyhlídky však přetrvávají, zvláště když Trump naznačuje, že silně zvažuje kandidaturu během slyšení ve sněmovním výboru. Úžasná připomínka Je to jasné ignorování demokratických norem.

Biden kandidoval na prezidenta v roce 2020 a sliboval „silné, stabilní a stabilní vedení“, ačkoli demokraté přiznávají, že jeho postavení zasáhlo pod jeho vládou, což zahrnovalo neúspěšné stažení z Afghánistánu a neschopnost sjednotit demokraty kolem své legislativní agendy. Průzkum Wall Street Journal v březnu ukázal, že 57 procent Američanů nesouhlasilo s prací, kterou Biden dělal, když „byl silným vůdcem“.

Biden stratégové jsou povzbuzeni pokračující podporou jeho postavy, která, jak doufají, bude v odvetném zápase dobře kontrastovat s Trumpem. Stejný průzkum zjistil, že Američané věří, že se Biden „snaží dělat správnou věc“ s rozdílem 50 procent ku 48 procentům. Demokraté také poukazují na to, že navzdory historicky vysoké inflaci se ekonomice za Bidena v mnoha ohledech daří, se silným růstem pracovních míst a nízkou nezaměstnaností.