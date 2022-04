Vědci odhalují tajemství, jak vznikají pavoučí fosilie

Share on Facebook

Měkké vnější kostry nejsou dobře zachovány – s výjimkou některých výjimečných lokalit po celém světě. Na jihu Francie je nádherné místo, kde byly objeveny fosilie pavouků, které byly naposledy vetkány do sítě před 22,5 miliony let.

Vědci uvedli, že zjistili, proč je mnoho tvorů s měkkým tělem, jako jsou pavouci, hmyz a ryby, pohřbeno a zachováno. S takovými detaily v tomto konkrétním skalním útvaru v Aix-en-Provence. Mezi velmi příznivé podmínky patří látka produkovaná mikrořasami, která by pavouka obalila a podpořila ochrannou chemickou změnu.

„Většina života se nepromění ve fosilii,“ uvedla Alison Olcottová, docentka geologie a ředitelka výzkumného centra University of Kansas v tiskové zprávě.

„Je těžké stát se fosilií. Musíte zemřít za velmi specifických podmínek a jedním z nejjednodušších způsobů, jak se stát fosilií, je mít tvrdé části, jako jsou kosti, rohy a zuby. Takže náš záznam o životě tenkého, pozemské tělo je,“ řekl Olcott, hlavní autor studie publikované v Communications Earth and Environment Magazine, Life is like spiders choppy.

„Ale máme tato výjimečná období uchování, kdy byly všechny podmínky v harmonii, aby k uchování došlo.“ Fluorescence poskytuje vodítka V prohlášení Olcott uvedl, že objev byl učiněn díky rozhodnutí prozkoumat fosilii pavouka pod fluorescenčním mikroskopem. Tento typ pozorování není součástí standardního protokolu pro zkoumání fosilií, ale výzkum Tým si myslel, že by jim to mohlo pomoci rozeznat další podrobnosti o zkamenělých pavoucích, kteří splývali s okolními skalami. Různé prvky v hornině absorbují energii UV světla v mikroskopu a transformují světlo na různých vlnových délkách. „K našemu překvapení zářila, a tak jsme se začali velmi zajímat o to, jak chemie těchto fosilií způsobila, že září. Když se podíváte na fosílii na skále, je téměř k nerozeznání od skály samotné, ale září jinou barvou.“ fluorescenční rozsah.“ READ Jak by vypadala planeta podobná Zemi v Alfa Centauri? „Ne každý geologický vzorek je zářivý a zářící,“ řekl Olcott – ale když ano, může to být úžasné a může přinést spoustu informací. Mikroskopické vodní řasy detekované fluorescenční mikroskopií jsou známé jako fosilie rozsivek a když jsou živé, vylučují látky bohaté na síru, které tvoří řasové rohože. „Tyto mikrořasy vytvářejí lepkavou, lepkavou kouli – tak se drží pohromadě,“ řekla. Autoři navrhli, že tato látka potahovala pavouky a podporovala proces zvaný síra, který stabilizuje a zachovává křehká těla pavouků. „Chemie mikrořas a chemie pavouků v zásadě spolupracují na dosažení této jedinečné ochrany,“ řekla. Olcott řekl, že objev by mohl geologům pomoci najít další výjimečné fosilie z tohoto období v jiných částech světa. „Pokud rozsivky pomohou dosáhnout tohoto pozoruhodného uchování fosilií, budeme schopni prozkoumat více jednotek křemeliny, hornin bohatých na rozsivky, které v současné době celosvětově existují, a hledat další z těchto ložisek.