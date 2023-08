Vývojáři Genshin Impact zůstali plakat nad obviněním z klonu Zelda: Breath of the Wild

Zaměstnanci vývojáře Genshin Impact miHoYo zůstali v slzách kvůli negativní reakci na odhalení hry, kdy ji mnozí obvinili, že je klonem The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Jak jsem zmínil CBRPrezident MiHoYo Li Weiwei řekl na akci Genshin Impact FES, že tým byl hluboce zasažen kritikou a falešnými obviněními, která byla na začátku přijata. Fanoušci Breath of the Wild dokonce vyrazili na ukázku Genshin Impact, aby protestovali proti PlayStation RPG, přičemž jeden z účastníků rozbil PS4 před stánkem.

Wei se konkrétně nezmínil o Breath of the Wild, i když se smál, když hovořil o „bezprecedentní krizi“. Jeho projev sdílel na Twitteru @tokinohikaru_00 (níže).

[for every traveller]Genshin Impact FES 2023 v Šanghaji (anglická verze)

Prezident MiHoYo Daiwei je velmi dojat a mluví o svých myšlenkách na Genshin Impact

Při sledování mám chuť brečet 😭 ・ Byly těžké časy, ale říká, že se mu podařilo dostat se tak daleko…

„Když jsem zhasl [closed beta] Byl jsem tak pyšný [the closed beta’s] Odezva je, že to vypadá jinak, než naše předpoklady, je to prostě jiné,“ řekl Wei.

„Když jsme to udělali [the closed beta] Čelili jsme bezprecedentní krizi. Všichni jen sledovali video [the closed beta and said]: „Vlastně nerozumíme tomu, o co se Genshin snaží.“ Moc tomu nerozuměl a došlo k mnoha nedorozuměním. toho času , [in] Náš tým, všichni měli opravdu strach.

„Pamatuji si, jak mnoho mladých kolegů plakalo a říkalo mi: ‚Proč se to děje? co jsme udělali špatně? Ale to je nevinnost mládí, dá se říct, že se nebojíme Mysleli jsme a jednali.

Wei vysvětlil, že on a tým použili kritiku jako motivaci, aby se dokázali, a jak šel čas a bylo odhaleno více Genshin Impact, byli schopni získat fanoušky turné.

Genshin Impact se stal jednou z největších dostupných her pro živé hraní s akční RPG hratelností a otevřeným světem inspirovaným anime, který přitahuje miliony fanoušků. Microsoft údajně propásl příležitost udělat z Genshin Impact exkluzivitu pro Xbox, čehož nyní lituje.

Hra také od svého prvního spuštění zaznamenala spoustu aktualizací, přidala nové postavy, mise, předměty a další, a dokonce zaznamenala křížení s jinými franšízami, včetně Horizon: Zero Dawn.

V naší recenzi z 10. září IGN řeklo: „Ohromující otevřený svět a návykové prozkoumávání dělají z Genshin Impactu anime-zing dobrodružství.“

