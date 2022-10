Na Kerčském mostě na Krymu došlo k masivní explozi

CNN

Podle ruských státních médií a záběrů na sociálních sítích explodovala v sobotu brzy ráno na nejdelším evropském mostě, který spojuje Rusko s anektovaným Krymem, palivová nádrž.

Snímky Kerčského mostu zveřejněné na sociálních sítích zjevně ukazují, že část vozovky a železničního mostu spadla do vody níže. Z železničních vozů nahoře byly vidět plameny.

Tanker se nacházel na 19kilometrovém (11 mil) mostě – který je strategicky významný, protože spojuje ruskou Krasnodarskou oblast s Ruskem anektovaným Krymem.

Zdroj výbuchu je stále nejasný.

V rozhovoru v srpnu řekl vysoký ukrajinský vojenský velitel Kerčský most jako legitimní cíl.

„Toto je nezbytné opatření, abychom je (Rusko) připravili o možnost poskytnout zálohy a posílit své síly z ruského území,“ řekl generálmajor Dmytro Marčenko v rozhovoru pro RBC-Ukrajina.

Poradce šéfa ruské administrativy pro okupovaný Krym Olega Krenčkova v příspěvku na Telegramu uvedl, že „probíhají práce na uhašení požáru“ a dodal, že „nákladní oblouky mostu nebyly poškozeny“.

The Kerčský most Státní tisková agentura RIA Novosti při otevření mostu v roce 2018 uvedla, že most je schopen odbavit 40 000 aut denně a přepravit 14 milionů cestujících a 13 milionů tun nákladu ročně.

