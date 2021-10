Konami se omlouvá za eFootball 2022, aktualizace přichází v říjnu

Konami Digital Entertainment vydala prohlášení týkající se Právě jsem ho pustil a hodně si z něj dělal legraci eFootball 2022Omlouváme se za nešťastný stav, v němž byla dodána fotbalová simulační hra, a potvrzujeme, že vývojový tým připravuje aktualizaci tohoto vydání někdy tento měsíc.

Oficiální účet hry na Twitteru toto prohlášení sdílel a uznal, že tým obdržel spoustu zpětné vazby ohledně poněkud neúspěšného stavu hry. Konami řekla, že „přiznej se[s] Že se objevily zprávy o problémech, které uživatelé měli s vystřiženými scénami, mimikou, pohyby hráčů a chováním míče. “Na tento měsíc je naplánována aktualizace, která se pokusí zlepšit kvalitu hry a také implementovat opravy chyb.

Uděláme vše pro to, abychom uspokojili co nejvíce uživatelů, a těšíme se na vaši trvalou podporu eFootball 2022Prohlášení skončilo.

Tato omluva přichází krátce po spuštění hry 29. září na mobilních zařízeních, počítačích, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S. Začala ve velmi obtížném stavu. Ve skutečnosti tak kruté, že mnoho frustrovaných fanoušků vyjádřilo svou frustraci eFootball 2022 Nejnenáviděnější hra na Steamu.

Problémů je mnoho, ale to, co jste pravděpodobně viděli vyskočit, jsou nekonzistentní animace obličejů her NPC a naskenovaných hráčů jako Lionel Messi. Existují klipy fotbalistů Běhají s rukama za zádyDabing jednoho uživatele na Twitteru Naruto Píseň „Raising the Fighting Spirit“ více než vesele roztřesený záznam ze hry.

Zbývá zjistit, co přesně má Konami nachystáno eFootball 2022Nejstrašnější položky. Mnoho fanoušků, kteří to zkontrolovali Zajímalo by mě, jak hra ve svém současném stavu získala jakýkoli druh certifikace.

eFootball 2022 Jedná se o bezplatnou fotbalovou hru (s kořistní boxy!) Vyvinutý a publikovaný společností Konami. Je to součást dlouhého příspěvku vydavatele, který byl kdysi velmi respektován Pro Evolution Soccer Série, která byla Přejmenováno na začátku tohoto roku.