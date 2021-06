Diksha skončila v mistrovství České republiky na čtvrtém místě po impozantních 66 v posledním kole

Diksha Dagar zveřejnila svůj nejlepší výsledek za téměř dva a půl roku s působivým čtvrtým místem za nerozhodného výsledku s bezvadným finálovým kolem 6 do 66 let na Tipsport Czech Ladies Open.

Toto je druhý nejlepší výsledek Dikshy po jejím jediném vítězství na European Tour žen na začátku roku 2019, kdy se zúčastnila ženské soutěže Investec na South African Open.

Diksha, která se v druhé polovině pandemie 2020 potýkala s problémy se zády, skončila naposledy v první desítce v únoru loňského roku, když na australském New South Wales Open obsadila sedmé místo.

Začátkem tohoto měsíce, když nemohla hrát na Jabra Ladies Open ve Francii, se rozhodla hrát v Amundi Czech Ladies v LET Access Series (LETAS), druhém evropském kole žen, a skončila v baráži o šesté místo.

Pomohlo to jejímu sebevědomí a ukázalo to její druhý start v České republice za měsíc.

Tento týden další indický hráč Tvsa Malik a Asta Madan vynechali cut.

Diksha byla během posledních 41 jamek bezchybná. Její jediný bogey týdne se vrátil do jamek 12 a 13 v první den.

Na konci prvního dne to byla T-36 a druhý den vzrostla na T-12 poté, co byla většinu dne v první desítce.

V posledním kole se Diksha skvěle rozběhla. Po rovnoměrném otevření měla tři ptáky v řadě od 3. do 5. a přidala další tři v řadě od 8. do 10., aby byla 6 dní pod do 10 jamek za den. V tom okamžiku to byla T-2 a ona byla jen jedna za vedoucím a eventuálním vítězem, Atthaya Thitikul, 18letým thajským zázrakem.

Diksha ve svých posledních osmi jamkách nevystřelila ani jeden výstřel, ale také nemohla najít žádné další vrabce, i když někteří byli blízko.

Diksha se dělila o čtvrté místo vedle anglické Chloe Frankish.