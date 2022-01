Jinshin Effect: Kamisato Ayato pravděpodobně unikl spolu s možnou anime povídkou

Toho dne unikla velmi očekávaná hratelná postava v Genshin Impact /r/Genshin_Impact_Leaks, s několika obrázky, které vypadají, že pocházejí z připravovaného krátkého anime filmu. Na fotografii je Kamisato Ayato stojící vedle své sestry Kamisato Ayaka ve hře.

Vzhled Kamisato Ayato byl do značné míry držen v tajnosti, i když úniky naznačují, že by mohl být spuštěn v určitém okamžiku ve verzi 2.6 hry. Nicméně, pokud je to pravda, tento únik nakonec umožnil hráčům nahlédnout do Ayatova vzhledu s dlouhými bílými vlasy ve speciálním hábitu s dlouhými rukávy.

Obrázek přes /r/Genshin_Impact_: Úniky

Uniklý obrázek pochází ze sady obrázků, které vypadají jako nějaký speciální animační projekt. Zatímco většina předpokládá, že je to zkratka pro anime, může se pohybovat kdekoli mezi jedinečným trailerem nebo adaptací.

Spolehliví únikáři na scéně, jako jsou Ubatcha a Papatronic, dali jasně najevo, že tyto úniky pocházejí z legitimního zdroje. Navíc Ayatův vzhled odpovídá mnoha jeho dřívějším popisům z předchozích úniků.

Dokud však tato látka nebude oficiálně uvolněna, je důležité, abyste to vše brali s rezervou. Potenciál být fanouškovským projektem je stále ve vzduchu, takže není moudré se příliš vzrušovat.