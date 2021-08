Český desetibojař Adam Helselet bojuje o medaili na olympiádě v Tokiu, ale podle internetu už získal zlato svým epickým knírem.

Hillcelt, který soutěží v mužském desetiboji, zaujal ve středu v běhu na 100 metrů, když vyrazil na trať s knírkem na řídítkách.

„Možná s tím knírem právě přivázal slušnou dívku na železniční trať,“ řekl Tim Hutchings, analytik akce a pole NBC této události.

Helceletův účes na obličeji je víc než jen trend. Řekli milovníci samozvané historie Světová atletika V rozhovoru provedeném v roce 2020 začal rozvíjet vzhled na počest stého výročí České republiky.

“V roce 2018 naše země oslavila 100 let jako republika, takže jsem si chtěl nechat narůst knír, jak se tehdy nosili. Moji přátelé to nenáviděli, takže to miluji!” Řekl.



Getty Images Český desetibojař Adam Hillslet závodí během 16. mistrovství světa v atletice, 11. srpna 2017, vlevo, a na tokijské olympiádě, 4. srpna 2021, vpravo.

Jeho láska k historii vedla v roce 2019 k zahájení školení Helcelet & Co. Decathlonpedia.com, encyklopedie zdrojů pro mladé sportovce, aby se dozvěděli o historii a lidech spojených s Decou, ​​aby „objevili příběhy největších světových sportovců“.

Uživatelé sociálních sítí mezitím na sociálních sítích poznamenali, že „slavná“ helta s knírkem si zaslouží olympijské uznání.

Napsal „Adam Sebastian Helsellette si pohrával se svým knírem v dokonalé formaci, než se každé úsilí stane mírou oddanosti, kterou od svých celníků očekáváte“ Vložte tweet

Syn Helcelet se dokonce zúčastnil pohybu kníru a měl na vodítku nakreslené vodítko k obrazu „táta a já“.

Chcete -li sledovat Sharp Helcelet v akci, sledujte akci mužů v desetiboji ve středu ve 20:50 ET na NBC nebo Streamujte jej přímo zde.

