Terorismus, „žihadlo“ operace, výměny vězňů a Brittney Grenier | Milito a Adolfson

Jak se protnul osud Britney Greiner, americké profesionální basketbalistky Phoenixu Mercuryho ženské národní basketbalové asociace, s Viktorem Boutem, ruským obchodníkem se zbraněmi, který si ve Spojených státech odpykává 25letý trest vězení za spiknutí za účelem vraždy amerických občanů a úředníků doručování protiletadlových raket a poskytování pomoci teroristické organizaci?

Odpověď zní, že paní Greinerová byla zatčena ruskými celníky poté, co byly v její tašce nalezeny kazety obsahující méně než gram konopného oleje. Později byla zatčena kvůli drogám a nyní odsouzena k devíti letům vězení. V důsledku jejího odsouzení a odsouzení pana Bouta v roce 2011 mohou být vyměněni při výměně zajatců mezi Spojenými státy a Ruskem.

Paní Greinerová se přiznala. Podle ruského práva byla odsouzena k devíti letům vězení.

Pan Bout byl usvědčen ze spiknutí a vinu nepřiznal. Šel před soud, byl usvědčen a odsouzen k 25 letům vězení.

Většina Američanů by považovala obvinění za chování Britney Greinerové za trestný čin. V lepším případě tam nevinně přinesla něco nelegálního do Ruska.

filmový model vítěze zápasu, Pán válkyNatočil ho Nicolas Cage a byl předmětem „bodavé“ operace DEA, jejímž cílem bylo obvinit ho ze zločinu, který nikdy nespáchal. Jeho právník Roger Zissou řekl, že spiknutí, ze kterého byl Bout obviněn, nezahrnovalo podle Bouta žádné zbraně, žádnou směnu peněz a žádný zločin. Navrhovaná výměna vězňů opět vynáší na povrch žihadla DEA popsaná v článku v New Yorker Magazine.

„Agenti DEA připravili plán… Tajní agenti, převlečení za členy hlavní kolumbijské povstalecké skupiny The.“ Farc, což by přilákalo robota přes prostředníky k vyhlídce na multimilionový obchod se zbraněmi. Jmenování ministerstva zahraničních věcí Farc jako zahraniční teroristická organizace; Protože hodně FarcPeníze získává z obchodu s drogami a DEA přebírá vedení ve většině případů týkajících se skupiny. Tajní agenti budou trvat na setkání s Botem někde mimo Rusko a zachytí ho na pásce, jak diskutuje o zásilce raket země-vzduch do Ruska. Farc za účelem zabíjení amerických sil v Kolumbii.“ Odzbrojení Victora Bouta, Vzestup a pád nejznámějších světových pašeráků zbraní. podle Mikuláš Schmidl (27. srpna 2014)

Ať už Victor Bout jako obchodník se zbraněmi udělal cokoli, to, co ho přimělo, byla štiplavá operace. Plán je pozoruhodně jednoduchý. Mezi cílem, v tomto případě Victorem Boutem, a tajnými zdroji označovanými jako „CS“ je uspořádána schůzka. Tito lidé se setkají s cílem a zeptají se ho, zda je ochoten prodat jej kolumbijské teroristické organizaci, Farc Rozhovory jsou velmi neformální a cíl říká něco, co se zdá, že souhlasil s prodejem. Osoba, která cíli poskytla CS, je obvykle drogově postižená osoba, která spáchala trestný čin. Někdy je do toho zapojena i pračka špinavých peněz. Žádný ze spiklenců nemusí vědět, co ten druhý udělal – stačí se sjednotit v tom, co vláda obviňuje ze spiknutí.

Jakmile osoba obviněná z nelegálního prodeje zbraní v operaci DEA uslyší o Victoru Boutovi, cíl ví, že nikdy neunikne uvěznění. Ví, že bude usvědčen ze spiknutí za účelem vraždy amerických občanů a poskytování pomoci teroristické organizaci.

Jedním z nich byl Ali Fayyad, libanonský občan, který žije na Ukrajině, zastupuje ukrajinskou vládu a prodává zbraně legálně schválené vládou Spojených států. Prodal zbraně Iráku a Sýrii. Je také zatažen do setkání s CS, osobou jménem Fawzi Jaber, která údajně obchodovala s drogami, a další osobou jménem Al-Maribi. Tvrdilo se, že společně, stejně jako Victor Bout, vytvořili spiknutí za účelem prodeje protiletadlových raket, aby sestřelili americké vrtulníky v Kolumbii a poskytli pomoc teroristické organizaci v Kolumbii, FARC.

Rozdíl mezi Ali Fayyad a Victor Bout je ten, že Ali Fayyad se vyhnul uvěznění kvůli výměně vězňů.

Setkání Aliho Fajáda s CS, které vyústilo v obvinění ve Spojených státech, se konalo ve Varšavě. Po odporu byl na toto setkání nalákán a vyzval CS, aby přijeli na Ukrajinu do showroomu, kde by si mohli zbraně prohlédnout a legitimně koupit. Ali Fayyad tvrdil, že neměl ponětí, co je FARC, a neměl v úmyslu ji prodat jakékoli teroristické organizaci.

Byl zatčen a dva a půl roku vězněn v Praze. Z této kanceláře měl české a americké právníky Lou Adolfson a Rania Choucair.

Když se jeho případ začal posouvat v kalendáři v jižním okrese New Yorku, Fayyadův americký právník tvrdil, že neměl v úmyslu zapojit se do žádného spiknutí. Jeho právníci se setkali s nejvyšší úrovní v kanceláři amerického prokurátora, která jeho argumenty odmítla.

V roce 2015 český právník pana Fayyada odjel do Libanonu za účelem, který s americkým právníkem neprojednal. Český právník odcestoval s bratrem Aliho Fajáda a s nimi třemi Čechy do údolí Bekaa v Libanonu, kde byli uneseni.

O šest měsíců později se z neznámých zdrojů objevily zprávy o výměně vězňů. Vězni byli vyměněni. Češi byli propuštěni a vrátili se domů. Ali Fayyad a jeho bratr byli vráceni do Libanonu. (Čelil tam dalším právním problémům a byl zastoupen svým americkým právníkem, kterému se podařilo dosáhnout jeho propuštění.)

Krátce před záměnou český ministr spravedlnosti Robert Pelikán vetoval české soudy a zamítl žádosti o vydání Alího Fajáda a al-Méribího do Spojených států. Bez ohledu na jakoukoli výměnu vězňů tedy česká vláda Aliho Fajáda na základě operace DEA bodnutí nevydá. Na druhou stranu Fawzi Jaber, o kterém se předpokládá, že spáchal drogový zločin, byl vydán do Spojených států.

Případ Ali Fayyad je tedy příkladem výměny zajatců Britney Greiner, americké basketbalistky, za ruského obchodníka se zbraněmi Victora Bouta. Tito dva lidé, kteří spolu neměli nic společného, ​​se v životě toho druhého stali nějak zvlášť důležití.