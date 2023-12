Bombardování a pak bodnutí: Lékaři na Západním břehu si pamatují hrůzy náletu na uprchlický tábor Izraelsko-palestinský konflikt

Al-Fawwar, okupovaný Západní břeh – Byla jedna hodina v noci, když do vládní nemocnice Thabet Thabet ve městě Tulkarm začali přijíždět zranění.

Dr. Iyad Al-Akkad, lékařský ředitel nemocnice, řekl, že šest z nich bylo vážně zraněno. Jednalo se o oběti izraelského bombardování uprchlického tábora Nour Shams v Tulkarm během náletu, který začal v noci 26. prosince a pokračoval až do ranních hodin následujícího dne.

Bylo to podruhé během 24 hodin, kdy izraelské síly zaútočily na tábor, vnikly do několika domů a shodily nejméně dvě bomby, včetně průmyslového zařízení. Izraelští vojáci – jak na okupovaném Západním břehu Jordánu, tak v pásmu Gazy – jsou často obviňováni, že nedovolili sanitkám okamžitě se dostat ke zraněným. To se stalo také v Nur Shams, říkají svědci a lékaři, kde šest mužů vykrvácelo během dvou hodin.

Když byli převezeni do nemocnice Akkad, bylo příliš pozdě na jejich záchranu.

Těchto šest se připojuje k rostoucímu seznamu Palestinců zabitých na Západním břehu izraelskými vojáky a ilegálními osadníky od 7. října, kdy útok Hamasu na jižní Izrael vyvolal smrtící odvetnou válku zaměřenou, i když nejen na, Gazu. Od té doby izraelské bombardování a dělostřelecké útoky zabily v Gaze více než 21 000 lidí, zatímco izraelští vojáci a osadníci zabili více než 300 lidí na Západním břehu Jordánu. Nejméně 56 lidí bylo zabito v samotném Governorátu Tulkarm, podle Shirin Observatory, neziskové skupiny, která sleduje zabíjení a zatýkání izraelskými silami.

V Gaze a na Západním břehu Jordánu byly zraněny desetitisíce lidí. Krátce poté, co 27. prosince dorazilo na Nour Shams šest obětí izraelského bombardování, bylo několik dalších Palestinců, kteří utrpěli zranění v důsledku útoku, převezeno do vládní nemocnice Thabet Thabet. Tři z nich utrpěli vážná poranění horní části těla.

Všichni mají děsivé příběhy týkající se lékařů.

Radwan Balbala, šéf Syndikátu lékařů Tulkarm, řekl, že voják bodl jednu z obětí do krku, když byl převážen sanitkou do nemocnice. Jiní uvedli, že je bili v sanitkách.

„Bylo jim řečeno: ‚Nechceme, abyste se dostali do nemocnice a přežili‘,“ řekl Balebla Al-Džazíře.

Jen o několik hodin později zahájil Izrael další nálet, tentokrát na uprchlický tábor Al-Fawwar poblíž Hebronu. Když izraelské síly vstoupily do domů a na hodiny okupovaly ulice, čelily konfrontacím s místními obyvateli a odpovídaly střelbou.

Ahmed Muhammad Yaghi, 17 let, a Ibrahim Majid Al-Titi, 31 let, byli umučeni. Posádky sanitky v táboře jim poskytly první pomoc a převezly je do vládní nemocnice Yatta, ti však na následky svých vážných zranění zemřeli. Šest dalších zraněných bylo převezeno k ošetření do nemocnic.

V rozhovoru pro Al-Džazíru představitel hnutí Fatah v táboře Al-Fawwar Muhammad Abu Al-Eish řekl, že izraelské síly útočí na tábor téměř denně. Izraelská armáda také od 7. října uzavřela vchody do tábora, čímž brání pohybu Palestinců tím, že brání vstupu a výstupu. Mezitím, uprostřed stále častějších razií, počet zadržených také vzrostl na 100 v Al-Fawwar.

Abu Al-Eish řekl, že Izrael během náletu tento týden rozmístil odstřelovače uvnitř budov a domů. Ale dodal: „Izrael se mýlí, pokud si myslí, že děsí lidi z Al-Fawwar, zejména jeho děti.“ „Žádný útok se nikdy nestane.“