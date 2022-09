Čtyři okupované oblasti Ukrajiny začínají hlasovat pro připojení k Rusku | válečné zprávy mezi Ruskem a Ukrajinou

Čtyři regiony na Ruskem okupované Ukrajině začaly pořádat referenda, která Kyjev odsoudil jako nelegitimní, a je vnímáno jako dláždění cesty k tomu, aby Moskva formálně anektovala asi 15 procent ukrajinského území.

Hlasování bude pokračovat v Luhansku a Doněcku, dvou „nezávislých republikách“, které od roku 2014 ovládají separatisté podporovaní Moskvou, a také v jižních provinciích Cherson a Záporoží do 27. září.

Ruská tisková agentura TASS uvedla, že proces hlasování ve čtyřech regionech bude netradiční.

„Kvůli krátkým lhůtám a nedostatečnému technickému vybavení bylo rozhodnuto neprovádět elektronické hlasování a použít klasické papírové hlasovací lístky,“ uvedla.

Úřady budou první čtyři dny shromažďování hlasů chodit od dveří ke dveřím a volební místnosti se otevřou až poslední den, aby mohli obyvatelé odevzdat své hlasy.

Lídři čtyř Ruskem instalovaných regionů překvapivě oznámili plány v úterý poté, co bleskový protiútok na Ukrajině získal zpět části území v severovýchodním Charkově, které Rusko obsadilo po invazi do země 24. února.

Výsledky jsou považovány za nevyhnutelný výsledek ve prospěch anexe a Ukrajina a její spojenci již dali jasně najevo, že výsledek neuznají.

Podobný průzkum, který proběhl na Krymu po ruské invazi v roce 2014, našel 97 procent pro formální anexi v hlasování, které proběhlo pod přísným dohledem ruských vojáků a nebylo uznáno mezinárodním společenstvím.

Hlasování je vnímáno jako velká eskalace sedm měsíců staré války na Ukrajině – ve které byly zabity tisíce lidí a miliony vysídleny – protože spojení by Moskvě umožnilo tvrdit, že brání své vlastní území.

„Pokud jsou to všechna prohlášená ruská území, pak mohou prohlásit, že jde o přímý útok na Rusko, aby mohli bojovat bez jakýchkoliv výhrad,“ řekl ukrajinské televizi Serhiy Heidi, guvernér Luhanské oblasti.

Obě referenda odsoudila Organizace spojených národů a světoví lídři, včetně amerického prezidenta Joea Bidena a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, a také mezinárodní orgány, jako je NATO, Evropská unie a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která volby monitoruje, uvedla, že výsledky nebudou mít žádnou právní sílu, protože nejsou v souladu s ukrajinským právem ani mezinárodními standardy, a v oblastech, kde se volby konají, pokračují boje.

„Všechno je falešné“

Místní představitelé řekli agentuře RIA, že nebudou existovat žádní nezávislí pozorovatelé a volební místnosti v Záporoží budou pod přísnou ostrahou.

Někteří obyvatelé pokračovali v odchodu před hlasováním. Julia, která uprchla z Melitopolu a své křestní jméno raději uvedla jen ze strachu z represálií, odcestovala do Ukrajinců ovládaného Záporoží, kde ale nechala své rodiče.

Řekla by Al-Džazíře, že byli součástí větší generace, která byla nostalgická po Sovětském svazu, který se před více než 30 lety zhroutil a anektoval Ukrajinu. Rusko uznalo hranice postsovětské Ukrajiny na základě Budapešťského memoranda z roku 1994.

„Děti jsem si nechala doma,“ řekla o životě v okupovaném městě. Ve škole na ně byl velký tlak. Budou potrestáni, pokud budou mluvit ukrajinsky. Obávám se, že se nebudu moci vrátit domů, protože po referendu budou lidé potřebovat zvláštní povolení ke vstupu a výstupu.

V Doněcké a východní Luhanské oblasti – dvou samozvaných republikách, které Putin těsně před invazí uznal za nezávislé – budou muset obyvatelé podle agentury TASS odpovědět, zda podporují „vstup své republiky do Ruska“.

Otázka na volební lístky v Chersonu a Záporoží bude formulována jinak: „Podporujete odtržení od Ukrajiny, vznik samostatného státu regionem a jeho připojení k Ruské federaci jako subjektu Ruské federace?“

„Všechno je to podvod. Všechno je to šaráda řízená Putinem,“ řekl Al-Džazíře Kurt Volcker, který byl v letech 2017 až 2019 zvláštním zástupcem USA pro jednání na Ukrajině a nyní je členem Centra pro analýzu evropské politiky. Nezmění to odhodlání Ukrajiny obnovit a obnovit území, ani to nepoškodí odhodlání Západu pomoci Ukrajině bránit se před ruskou agresí.“

Ukrajina uvedla, že referenda jsou známkou slabosti Ruska, nikoli jeho síly.

Rusko ovládá většinu Luhanska a Chersonu, asi 80 procent Záporoží a jen 60 procent Doněcka.

Den po vyhlášení obou referend Putin nařídil mobilizaci záložníků k posílení ruských sil na Ukrajině a prohlásil, že je připraven použít jaderné zbraně k odražení jakýchkoli útoků na ruském území.

„Jakékoli rozhodnutí, které ruské vedení přijme, nic pro Ukrajinu nemění,“ řekl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Jednou z věcí, která nás naléhavě zajímá, jsou úkoly, které nás čekají. To je osvobození naší země, obrana našeho lidu a mobilizace globální podpory.“ [public opinion] k plnění těchto úkolů.