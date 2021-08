Japonská horská dráha se vypne poté, co cestující nahlásí zlomené kosti

„Myslím, že kdyby je nahlásili dříve a přijali příslušná opatření, některým nehodám by se dalo předejít,“ řekl pan Nagasaki během páteční tiskové konference.

Podle údajů z prefektury Yamanashi dvě ženy a dva muži ve věku 30 až 50 let utrpěli mezi prosincem a tímto měsícem zlomeniny krku nebo páteře.

Kimi Konishi, mluvčí společnosti Fuji-Q Highland, uvedla, že park zkontroloval stopy a vybavení a zkontroloval rychlost horské dráhy poté, co cestující nahlásili svá zranění, ale nenašli žádné problémy. Řekla, že představitelé Parku nahlásili každý incident policii, ale až čtvrtému incidentu 2. srpna podali zprávu přímo vládě.

„Měli jsme to nahlásit dříve,“ řekla v telefonickém rozhovoru. „Nyní doufáme, že se ti, kterých se to týká, uzdraví co nejrychleji.“

Paní Konishi dodala, že všichni cestující byli instruováni, aby udržovali kontakt s opěrkami hlavy a zad, ale někteří ze zraněných cestujících řekli personálu parku, že se během jízdy možná nakláněli dopředu.