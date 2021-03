Americký koronavirus: CDC sleduje nedávný nárůst případů Covid-19. Její šéf říká, že jarní prázdniny a uvolnění omezení ji znepokojují

„Co mě znepokojuje, jsou momentky z toho, co se děje v jarních prázdninách, lidí, kteří nepokračují v implementaci preventivních strategií, zatímco náš sortiment je plně rozšířen,“ řekla ředitelka CDC Dr. Rochelle Wallinski během výstavy Covid v Bílém domě. 19 briefingů.

Dodala: „Musíme tam zůstat o něco déle, protože v příštích dvou měsících uvidíme čas, kdy budeme očkováni spoustou lidí a budeme skutečně schopni snížit míru infekce.“

„Pokud se nyní rozhodneme investovat do prevence, nakonec z této epidemie vyjdeme mnohem rychleji a ztratíme méně životů,“ uvedl ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Takže zatímco se Spojené státy blíží k obratu, ještě nedorazily. Země nadále každý den přidává desítky tisíc nových případů a stovky úmrtí souvisejících s viry.

„Když jste na této úrovni, nemyslím si, že můžete získat vítězství a říci, že jste zašli za roh,“ řekl během briefingu dr. Anthony Fauci, přední odborník na infekční nemoci v zemi. „Musíte pokračovat v tom, co děláme: více očkování a nadále přijímat opatření v oblasti veřejného zdraví, dokud se opravdu neobrátíme.“

„Třes naděje pro nás všechny“

Dobrá zpráva: Očkování má vliv.

Více než čtvrtina Američanů obdržela alespoň jednu dávku vakcíny Covid-19 Data CDC. Asi 14% americké populace je plně očkováno.

Četnost očkování se za méně než dva měsíce zdvojnásobila, ukazují údaje Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a nyní více než 70% lidí ve věku 65 let a starších dostalo alespoň jednu injekci.

Tito obyvatelé ve věku 65 let a starší také zaznamenali větší pokles případů, úmrtí a hospitalizací v rámci Covid-19 než v jakékoli jiné věkové skupině a nyní představují menší procento celkových hospitalizací, než tomu bylo před několika měsíci, podle analýzy Data CDC.

V domovech s pečovatelskou službou, které jsou od začátku vypuknutí epidemie upřednostňovány pro celostátní očkování, byly případy a úmrtí v populaci Covid-19 nejnižší od začátku sledování v květnu, podle údajů Centers for Medicare and Medicaid Services.

Wallinski a Fauchi ve středu na brífingu informovali, že několik nedávných studií také ukázalo, že pracovníci ve zdravotnictví jsou chráněni vakcínami.

„Tyto výsledky by pro nás všechny měly být nadějí a měly by sloužit jako katalyzátor pro každého, kdo si vyhrne rukávy, až bude k dispozici vakcína,“ řekl Wallinski.

Celkově vakcíny dosud pravděpodobně zachránily nejméně 40 000 Američanů, řekl ve středu večer CNN bývalý ředitel CDC Dr. Tom Frieden.

Je to pozoruhodně efektivní a je to pozoruhodně bezpečné, řekla Frieden.

Co by mohlo stát v cestě dalšímu očkování

Vzhledem k tomu, že se více států pokouší získat více výstřelů rychleji, úředníci odhalili harmonogramy pro rozšíření způsobilosti – a v mnoha případech. Dohodněte si schůzku k zahájení očkování pro kohokoli od 16 let.

Vakcína Pfizer je k dispozici pouze osobám starším 16 let, zatímco vakcíny Moderna a Johnson & Johnson jsou povoleny osobám starším 18 let.

S otevřenou způsobilostí se někteří místní úředníci obávají, že výzvou brzy bude nedostatek poptávky, nikoli nedostatek nabídky.

To by se mohlo stát za čtyři až šest týdnů, říká Laurie Tremel Freeman, výkonná ředitelka Národní asociace krajských a městských zdravotnických úředníků.

„Dostaneme se velmi rychle do bodu, kdy řekneme:‚ No, teď jsme ve skutečně obtížné fázi, kdy přecházíme do populací, které nejsou připraveny na očkování, ‘řekl Freeman.

Dodala, že poslední míle „nerozhodnutých lidí“ bude výzvou. Ostatní odborníci a úředníci rovněž vyjádřili znepokojení nad tímto nedávným obdobím.

„Váhání je znepokojující nejen zde, ale i po celé zemi a jako země očekávám, že budeme mít zaočkovanost 50% populace. Ale bude nám mnohem těžší jít z 50% na 70%,“ „Guvernér Arkansasu Asa Hutchinson to řekl CNN na začátku tohoto týdne.

„Jde o překonání skepticismu, jde o vzdělání,“ řekl.