Někdo vyrobil telefon Android s portem Lightning z nějakého důvodu

Nejsme si jisti, proč byste něco takového chtěli, ale někdo upravil telefon Android tak, aby místo standardního připojení USB-C používal port Apple Lightning.

Úpravu provedl Ken Pillonel, který předtím vyvolal vlny po internetu pro rozumnější projekt: zavedení USB-C do iPhone.

Billonil Video Oznámení telefonu Lightning Android bylo zveřejněno 1. dubna, ale ačkoli toto datum bylo vědomou volbou, úprava je skutečná. Billonel řekl, že chce „vyvážit chaos“, který vyvolal jeho odhalení USB-C iPhone.

„Nečekám, že by to chtěl někdo se zdravým rozumem udělat na svých zařízeních. Bylo to jen pro zábavu, jen jsem chtěl zjistit, jestli to dokážu,“ řekl Engadget.

Pillonel si pro tento projekt vybral low-endový Samsung Galaxy A51. Ukázalo se, že to nebyl jednoduchý projekt. Billonel vysvětlil Engadget: „Lightning kabely, které Apple prodává, nejsou ‚hloupé‘, budou nabíjet pouze zařízení Apple. Musel jsem tedy najít způsob, jak oklamat kabel, aby si myslel, že je připojen k zařízení Apple. Vše potřebné být vložen do telefonu, a to je další výzva sama o sobě.“

Na YouTube je krátké video ukazující zařízení v akci (umí nabíjet a provádět datové přenosy) a několik krátkých letmých pohledů na práci, která na tom byla, ale Pillonel slibuje, že na jeho kanál bude brzy nahráno další video s komplexnějším vysvětlení. Použijte podobnou kadenci s iPhone USB-C.

V případě, že byste si takové zařízení chtěli pořídit, což je velmi nepravděpodobné, pak nebudete mít štěstí – prodat jej neplánuje.

Apple používá Lightning kabel v iPhonech téměř 10 let, k iPhonu 5 se vrátil v září 2012. Když byl představen, viceprezident Apple pro marketing Phil Schiller řekl, že to bude „dirigent pro příští desetiletí“.

Apple začal používat USB-C ve většině svých iPadů, které dříve používaly Lightning, ale iPhony stále běží na Lightning. Technickí komentátoři spekulovali, že Apple možná také vymění své telefony. Ale vzhledem k nedávnému představení nové vize pro MagSafe se zdá pravděpodobné, že Apple zcela opustí port ve prospěch bezdrátového nabíjení.