Hvězda škádlí aktualizaci produkce, když se Jimmy Harris vrací v prominentní roli

Podle nedávných zpráv se seržant Dombey vrátí ve výraznější roli v 2. sérii Carnival Row, která naznačuje větší boje o moc a bitvu mezi lidmi a tvory. Nové fantasy drama podle filmu A Killing On Carnival Row od Travise Beachama sleduje mýtická stvoření, která uprchla ze své válkou zmítané vlasti. Rostoucí populace imigrantů však přináší městu potíže. Seriál se rychle stal jedním z nejsledovanějších pořadů na Amazonu. Nyní, když je zpět, pojďme prozkoumat, co od něj můžeme očekávat.

Carnival Row Season Two: Who’s on the Cast?

Jimmy Harris, který si v první sezóně zopakoval roli seržanta Dombyho, byl ve své druhé sezóně povýšen jako řadový. Seržant Jimmy Dombey je mocný policista, který nesnáší rostoucí vliv podivných tvorů v novém viktoriánském městě. Pevně ​​však věřil v tradiční kruh života a chtěl město osvobodit od víl a pixelů. Jimmy je nejlépe známý pro Shameless, Lovecraft Country, Magic City, Kingdom, Rise of the Planet of the Apes, The Magicians, and Agents of SHIELD

Vedle něj se vrátí zbytek hlavního obsazení. Tyto zahrnují Orlando Bloom jako Rycroft Philo a Cara Delevingne jako Vignette Stonemoss. Simon McBurney jako Runyon Melworthy se vrátí s Davidem Gyasi jako Agrios Estragon. Tamzin Merchant se vrátí jako Imogen Spornrose a Andrew Gower jako Ezra Spornose. Karla Krum se také vrátí jako Tourmaline LaRue a Artie Frochan se vrátí jako Jonah Braxbear.

Carnival Row Season Two: Už začala výroba?

Výroba pro druhou sezónu byla zahájena v listopadu 2019, ale kvůli eskalaci COVID-19 se rychle zastavila v březnu 2020. Během rozhovoru s Entertainment Weekly v únoru 2021 však Tamzin potvrdil, že pět z osmi epizod již bylo dokončeno. . výše. Brzy po dlouhé přestávce byla výroba v České republice obnovena počátkem května 2021. Mezitím se Orlando konečně vrací k natáčení svých scén. Protože měl pauzu kvůli svému prvnímu dítěti s Katy Perry.

7. srpna Cara sdílela několik fotografií ze zákulisí, aby provokovala, že produkce Carnival Row stále probíhá. Nejprve se vydala na Instagram, aby jí ukázala tapetu s odpovídajícím postrojem. Poté, krátce po tomto příspěvku, sdílela spoustu fotografií ze svého přívěsu, které naznačovaly, že Vignette může v druhé sezóně přijít o křídla. No, její další fotka se žlutou holí vypadá, že si natáčení svých scén užívá. Zatím ale není jasné, jak dlouho bude natáčení trvat.

Druhá sezóna karnevalu: Co se stane dál?

Na konci sezóny 1 spojují Jonah a Sophie své síly, což vede k tomu, že se Philo stane obtížnou volbou. Poté, co poznal svou pravou identitu, rozhodne se odejít s Vignette do karnevalové třídy plné tajemných tvorů. Zdálo by se mu to však jednoduché, protože ve druhém kole by byl pod velkým tlakem.

Ačkoli vyznává, že je napůl Fa, je napůl krve a není ani člověk, ani člověk. Nemá tedy zemi, kam by mohl jít. Kromě toho učinil při svém rozhodování své pravomoci a nyní nemá své insignie a autoritu, což by mu ve skutečnosti způsobovalo potíže.

Druhá sezóna karnevalu: Kdy se vrátíte?

V současné době se natáčí druhá sezóna Carnival Row, takže to nevypadá, že by mohli pokračovat až do konce roku 2021. Navíc první sezóna po skončení natáčení trvala 17 měsíců, než dorazila na Amazon Prime. Vzhledem k tomu, jak dlouho bude trvat dokončení postprodukce, očekáváme, že premiéra 2. série Carnival Row bude někdy koncem roku 2022. = Do té doby. Sledujte další informace s námi.