Jeffrey Rush se po herecké přestávce vrací ve dvou celovečerních filmech

Oscarový australský herec Geoffrey Rush se po čtyřleté absenci vrací k hraným filmům.

Rush (71) by měl hrát vaudevillového komika Groucha Marxe v připravované inscenaci izraelsko-amerického scenáristy a režiséra Orena Movermana. Zvednuté obočí: Moje léta v Grouchově domě.

tento týden, webové stránky zábavního průmyslu Omezit Bylo oznámeno, že Rush byl také obsazen do akční komedie Veronští špiónis hledanou herečkou Emmou Roberts (My jsme mlynářiA americký hororový příběh) v závěrečných rozhovorech hrát hlavní roli.

Jiná než vlajková loď v roce 2018 produkce Storm Boy A vysoce profilovaný případ pomluvy, „herecký gigant“ sídlící v Melbourne, byl mimo titulky téměř dva roky po vynucené blokaci koronaviru.

V červenci se vrátil do centra pozornosti v České republice, aby na 56. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech převzal Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii.

Rush vyhrál případ pomluvy proti Daily Telegraph V roce 2019 poté, co soudce federálního soudu Michael Wigney shledal vydavatele Nationwide News a novináře Jonathona Morana lehkomyslnými ohledně pravdy, když oznámili, že Rush byl obviněn z nevhodného chování během produkce divadla v Sydney. Král Lear.

on je Poskytnutí 850 000 dolarů ve veřejném odškodnění a asi 2 miliony dolarů v soukromém odškodnění Na pokrytí minulých i budoucích ekonomických ztrát.

Verdikt byl potvrzen v odvolání v červenci 2020.

V Karlových Varech Rush o problému mluvil, ale dal najevo, že o něm nechce mluvit do hloubky.

„Myslím, že to byly modřiny pro všechny zúčastněné na obou stranách,“ řekl. Uzávěrka je 7. července.

„Byla to událost s nadsázkou a trochu nabubřelý bulvár [the defamation case] Soud rozhodl v můj prospěch a nerad o tom mluvím.“

nezamýšlené důsledky

Rush řekl, že obvinění byla vytvořena „Nenapravitelné škody“ na jeho pověsti Když podal žalobu pro pomluvu.

Soudce Wigney to řekl soudu v roce 2019 Rush v důsledku publikací utrpěl finanční ztrátu, ale možnost, že nebude moci znovu pracovat, byla „velmi vzdálená“.

„Beru to tak, že za předpokladu, že jsou všechny ostatní věci stejné, jakmile bude jeho pověst stanovena, bude se nakonec moci znovu věnovat herectví,“ řekl soudce.

Zdroj z melbournského divadla řekl: „Je to těžká doba v historii, aby na vás házelo bláto, ať je to jakkoli nespravedlivé.“ Nový den Po odsouzení Rushe.

Docent Dr. Bruce Isaacs, filmový expert na School of Arts and Social Sciences University of Sydney, souhlasí s tím, že by se Rush mohl vrátit na filmové plátno.

„I když byl Rush součástí titulků, také se zdál být poněkud mimo. V tomto smyslu se jeho kariéra nezdá být tak nenapravitelná.“ Nový den.

Ten případ, říká Rush, „mě dohnal do izolace, protože v Melbourne jsme byli v izolaci příliš dlouho“.

„V některých ohledech jsem žil těsnou existenci a s tímhle druhem věcí, zvláště s COVIDem, se to více odráží. Všichni ano. Lidé se změnili.“

Zahrajte si Groucho Marxe

Od té doby to bude Marxova první hlavní role Storm Boyale odmítl návrhy, že role je „návrat“.

„Vracím se do práce, ale nechci to tak vidět. Na tento film jsem se přihlásil v srpnu 2020.

„Tohle se stalo lesk. Vodu jsem šlapal tři roky, než byla vyrobena. Říkáš: „Doufám, že tahle myšlenka nikdy nevybledne ani nevybuchne.“

„Všichni si myslí, že moje kariéra je u konce [defamation] Ten případ, ale byly mi nabídnuty role, ale divné věci, jako hraní soudce.“

Říká, že Marxův film není autobiografický, ale spíše „tragická komedie smrtelnosti“, která se točí kolem posledních tří let Marxova života (zemřel na zápal plic v roce 1977, ve věku 86 let).

chameleón?

Rush získal Oscara, tři filmové ceny Britské akademie, dva Zlaté glóby a čtyři ceny Screen Actors Guild Awards.

Je také zakládajícím prezidentem Australské akademie filmového a televizního umění (AACTA) a byl vyhlášen Austrálií roku 2012.

Hrál vše od piráta, pianisty, Alberta Einsteina, Petera Sellerse, agenta Mossadu, labutího hlasu najít nemo, Divadlo vlastní divadelní inscenace po nespočet let.

Na 24. ročníku Screen Actors Guild Awards v roce 2018Gary Oldman (Winston Churchill) chválil Rushe jako „hereckého obra“ po boku Roberta De Nira a Morgana Freemana.

Rush říká, že od případu pomluvy mu byly nabídnuty role slavného soudce a prezidenta, ale o filmech nemluvil.

„Rád si myslím, že jsem chameleon, ale ne.“

Návrat na jeviště je ještě příliš brzy na to, abych mohl mluvit: „Ve světě sebereflexe a meditace jsem se ptal sám sebe: ‚Odešlo moje mojo? „

A pak, víte, to čtyři nebo pět let neděláte a najednou si řeknete: ‚Cítím se zrezivělý‘.

Uvítá ho ale veřejnost znovu?

„Je to méně jasné,“ říká doktor Isaac.

„Mezera pro někoho, jako je Rush, by vedla k určité míře marginalizace, [as in] Je Rush stále velmi vizuální součástí toho, co považujeme za „seriózní kinematografii“? „

– s AAP