Sportovní briefing | Zprávy, sport, práce

Salem X Ultra Mile Club

Salem – Salem X-Tra Mile Club se schází v pondělí v 19 hodin v dívčí šatně na stadionu Cebu.

Moore trefil díru do jednoho

Kalkata – Richard Moore trefil hole-in-one na golfovém hřišti Turkana 14. května.

Použil železo 6, aby prověřil 13. jamku, která je dlouhá 148 yardů.

Svědci jsou Joe Webb a Dale Miller.

Velký výplatní den pro dámy

SOUTH PINES, NC (AP) – Nedělní vítězka US Women’s Open si letos vydělá více peněz (1,8 milionu dolarů) než celých 14 šampionátů na programu LPGA Tour.

Johnson vyzývá PGA Tour

Dublin, Ohio (AP) – Tři měsíce poté, co bylo oznámeno, že ano „Plně oddaný“ Na PGA Tour byl Dustin Johnson mezi 42 hráči v poli příští týden na turnaji LIV Golf Invitational, který nabízí odměnu 25 milionů dolarů krytou saúdskoarabským suverénním investičním fondem.

Na seznamu, který byl zveřejněn v úterý večer, chyběl Phil Mickelson.

Browns QB obsadil 23. místo

Cleveland (AFP) – Jiný masér podal občanskoprávní žalobu na quarterbacka Cleveland Browns Deshauna Watsona, čímž zvýšil počet žen, které ho obvinily ze sexuálního zneužívání, na 23. Právník Tony Busby podal v úterý v Texasu další žalobu, uvedl v textu. . Associated Press, že může dojít k dalším právním krokům proti Watsonovi.

Johnson se připojuje k Steelers

PITTSBURGH (AP) – Široký přijímač Pittsburgh Steelers Deontay Johnson byl v úterý zpět v akci a připojil se ke svým spoluhráčům na druhý týden organizovaných týmových aktivit. Johnson, jeden z hráčů Pro Bowler z minulé sezóny, se nezúčastnil tří zápasů OTA minulý týden. Sezení, jak opakovaně zdůraznil trenér Mike Tomlin, jsou dobrovolná. 25letý Johnson je připraven vstoupit do poslední sezóny nováčkovského kontraktu, který podepsal poté, co si ho Steelers vybrali ve třetím kole v roce 2019.

Pittsburgh zpravidla nevyjednává smlouvy během základní části, což znamená, že Steelers mají o něco více než tři měsíce na prodloužení s Johnsonem, pokud to považují za důležitou součást budoucnosti klubu.

Saban říká, že nemá problém

DESTIN, Florida (AP) – Trenér Alabamy Nick Saban se v úterý pokusil ukončit spor s Jimbem Fisherem z Texas A&M, když se lídři Jihovýchodní konference sešli na jarních setkáních v letovisku na floridském pobřeží Mexického zálivu.

„Opravdu jsem neřekl, že někdo udělal něco špatného,“ Saban odpověděl na otázku, zda má důkazy, že Texas A&M kupuje hráče s kompenzačními dohodami ve jménu, image a podobě. „No, řekl jsem všechno, co k tomu řeknu. Neměl jsem zmiňovat žádnou jedinou instituci, jak jsem řekl předtím.“

Saban dodal: „Nemám žádný problém s Jimbem. Nemám s Jimbem vůbec žádný problém.“

Saban Fisher prorazil před dvěma týdny, když zavolal na Texas A&M University a další školy, když hovořil o tom, že ve vysokoškolském sportu není potřeba nic organizovat.

Fisher reagoval rozzlobeně, řekl, že Sabanovy komentáře byly opovrženíhodné, a nazval svého bývalého šéfa LSU a „narcista“ I když popřel, že by se dopustil jakéhokoli porušení ve svém programu, který získal první místo v kategorii náboru v zemi pro rok 2022.

Walton se vrací ke Cavaliers

Cleveland (AFP) – Cleveland Cavaliers v úterý jmenovali bývalého trenéra Los Angeles Lakers Luka Waltona asistentem pod vedením JB Bickerstaffa.

42letý hráč ukončil svou jedenáctiletou kariéru v NBA v Clevelandu v roce 2012, než začal trénovat. Strávil devět let hraním za Lakers, v letech 2009 a 2010 vyhrál tituly NBA.

Cody Clemens debutuje

DETROIT (AP) – Roger Clemens si užil některé z velkých baseballových momentů v Detroitu, včetně předvedení 20 úderů na Tiger Stadium.

Málokdo z nich měl tolik jako v úterním druhém dvojzápase mezi Detroit Tigers a Minnesota Twins.

Sedminásobný vítěz Cy Young byl sledován v Comerica Park a 26letý Kody Clemens debutoval v lize s Tigers. Den poté, co byl povýšen z Triple-A Toledo, šel Clemens 0 na 3, dvakrát přeškrtl a remizoval, protože Detroit porazil Twins 4:0 a získal rozdělení.

Na hřišti na druhé základně byl bezchybný a ve finále si poradil s tvůrcem hry.

„Byl to dlouhý den s dvojitou hlavou a vším, takže jsem seděl a kolena se mi třásla. Byl jsem připraven jít.“ Řekl. „Zpočátku jsem měl pár motýlů, ale šel jsem tam a trochu to všechno nasával. Moc mě to bavilo. Bylo to skvělé.“

Clemens, který byl vybrán ve třetím kole amatérského draftu 2018, dosáhl v Toledu 0,283 s osmi hráči a 31 RBI ve 45 hrách. Naverbován jako druhý kapitán a v této sezóně hrál za první, druhé, třetí a levé pole.

„Jsem za něj opravdu šťastný – opravdu tvrdě pracoval, aby se sem dostal, a nakonec se mu to stalo.“ řekl jeho 59letý otec, který přijel ze svého domova v Texasu, aby se na zápas podíval. „Včera jsme dostali všechny do scramble režimu, abychom se sem dostali.“

9,93 Prescod sleduje, aby vyhrál 100 metrů

Ostrava, Česká republika (AFP) – Britský sprinter Reece Prescod se stal prvním Evropanem, který v letošní sezóně překonal 10 sekund na 100 metrů, za 9,93 sekundy vyhrál úterní mítinek na Zlaté tretře.

Prescod předvedl na posledních 20 metrech vysokou rychlost, dostal se do vedení před Johannem Blakem z Jamajky a zapsal si osobní rekord, přestože čelil protivětru. Blake skončil na druhém místě s časem 10,05.





Dnešní aktuální zprávy a další ve vaší doručené poště