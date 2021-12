Tento robot vypadá jako koláč a skáče jako housenka

Tato konstrukce umožňuje robotovi skočit 7,68násobkem jeho vlastní tělesné výšky a má plynulou rychlost skoku šest délek těla za sekundu – rychlost, kterou Dr. Lee nazval „docela působivá“.

Robot tak může skákat rychle a nepřetržitě. Dokáže ale překonat překážky? Aby to vědci zjistili, podrobili malého robota několika testům, které by mohly být hodné inspirativního filmového sestřihu, jako je trénink Sylvestra Stalloneho v „skalnatý. „

Robot musel překonat kopce, svahy a různé štěrkové dráty. Musela proskočit kruhovým schůdkem vysokým pět milimetrů a projít prázdnou smyčkou vysokou osm milimetrů – obrovské překážky pro čtyři milimetry vysokého robota s tělem podobným koláči. Amatérský akrobat prošel všemi těmito testy snadno, ne-li bezpečně.

Robot může také sám měnit směr, asi 138 stupňů za sekundu – nejrychlejší rychlost otáčení ze všech robotů s měkkým skákáním, řekl Dr. Chen. Podle Wenke Ho, vedoucího výzkumného pracovníka z Institutu Maxe Plancka v Německu, který se na výzkumu nepodílel, se robot může podobně jako auto řídit nepřetržitou rotací.

Robot se spoléhá na externí napájení napájené elektrickými vodiči. Dr. Chen řekl, že výzkumníci by rádi v budoucích iteracích vyrobili robota bezdrátového, ale bylo by obtížné udržet robota malého a lehkého.

„Zajímalo by mě, jestli by přidání zdroje energie na loď bylo výzvou pro tento malý měkký traverz,“ řekl Dr. Lee.

Výzkumníci navrhují začlenit do malého robota senzory, které mu umožní detekovat podmínky prostředí, jako jsou znečišťující látky v budovách. Dr. Lee navrhl, že robot by nakonec mohl skenovat těžko dostupné oblasti velkých průmyslových strojů, nebo pokud by byl vybaven malou kamerou, mohl by být použit při pátracích a záchranných misích pro uvězněné lidi nebo zvířata, protože by mohl cestovat přes malé oblasti. prostory v oblastech postižených katastrofou. Dodal, že robot je rozměrově malý a levný. „Možná, že jeho vybudování bude stát jen pár dolarů,“ řekl Dr. Lee.