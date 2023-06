Rok kohouta čínského zvěrokruhu osobnostní rysy, roky a kompatibilita

Čínská astrologie je rozdělena do 12 zvířat zvěrokruhu: Krysa, Buvol, Tygr, Králík, Drak, Had, Kůň, Koza, Opice, Kohout, Pes a Prase. Každý lunární nový rok je reprezentován jedním z nich a vytváří cyklus, který se opakuje každých dvanáct let.

Roky kohouta čínského zvěrokruhu

Níže jsou uvedeny lunární roky Kohouta. Pokud jste se narodili mezi těmito daty, váš čínský horoskop je Kohout:

13. 2. 1945 – 1. 2. 1946: Dřevěný kohout

31. ledna 1957 – 17. února 1958: Ohnivý kohout

17. února 1969 – 5. února 1970: Zemní kohout

5. února 1981 – 24. ledna 1982: Kovový kohout

23. ledna 1993-9. února 1994: Vodní kohout

9. února 2005 – 28. ledna 2006: Dřevěný kohout

28. ledna 2017 – 15. února 2018: Ohnivý kohout

13. února 2029 – 2. února 2030: Planeta Země

Osobnostní rysy roku kohouta čínského zvěrokruhu

Kohout je v čínské mytologii symbolem věrnosti, dochvilnosti a příznivých začátků. Za dobré znamení se také považuje zakokrhání kohouta a říká se, že člověka probudí z metaforické temnoty. Lidé narození v roce kohouta sdílejí mnoho z těchto vlastností a jsou považováni za loajální, čestné a hovorné. Kohouti milují být středem pozornosti, dobře se oblékat a obklopovat se luxusem. Je také zábavné se s ní setkávat a je stálicí oblíbenkyní. Jsou nejšťastnější, když jsou obklopeni lidmi a záři reflektorů.

Čínské silné stránky zvěrokruhu kohout

Lidé narození ve znamení zvěrokruhu Kohout jsou přímočarí, vtipní, loajální k těm, kterým jsou blízcí, a vždy se drží svých osobních hodnot. Je také energická, poutavá a přímočará.

Slabé stránky kohouta čínského zvěrokruhu

Mezi slabé stránky znamení zvěrokruhu Kohout patří jejich nadměrná pýcha, připoutanost k marnivosti a neustálá potřeba pozornosti. Je také snadné míchat.

Slavní lidé narození v roce kohouta

Ariana Grande, Benjamin FranklinSerena Williamsová a Yoko Ono Stephen Fry Narodili se v letech Kohouta.

rok kohouta prvky čínského zvěrokruhu

V čínské astrologii je každý lunární nový rok spojen se zvířetem ve zvěrokruhu a jedním prvkem teorie pěti prvků: dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Tyto prvky dávají odpovídajícímu zvířeti zvěrokruhu jiný výraz jejich schopností a vlastností při narození. Zde jsou vlastnosti kohoutů podle jejich prvků.

Dřevěný kohout

Dřevění kohouti jsou rodinní a rádi jsou ve společnosti ostatních. Mají také skvělé komiksové načasování a snadno dokážou oživit vypjaté situace dobře umístěnými vtipy. Zdá se, že mnozí z nich mají nekonečnou důvěru, ale neradi stojí sami.

Ohnivý kohout

Fire Dukes jsou filantropové, ambiciózní a vždy dodrží slovo. Ale trpí netrpělivostí. Milují péči o svůj vzhled a obvykle se stávají módními ikonami.

Zemní kohout

Zemní kohouti jsou nejnáročnější ze všech elementárních kohoutů. Jsou velmi hrdí na svou odpovědnou a důvěryhodnou povahu a jsou dobří v budování silných sítí ve svém profesním a společenském životě, aby do jejich životů vnesli stabilitu.

kovový kohout

Kov je přirozeným prvkem znamení zvěrokruhu Kohout. Kovoví kohouti jsou přirozeně agresivní, zejména pokud jde o jejich dovednosti, hodnoty a vazby, orientují se na detaily a mají jasnou hlavu. V životě snadno vydělají velké bohatství a jsou neuvěřitelně nezávislí.

Vodní kohout

Vodní kohouti jsou ze všech primárních kohoutů nejméně okázalí a chtiví světla. Mají ale silnou vnitřní hrdost a dávají to najevo, pokud lidé považují jejich tichou povahu za projev slabosti. Jsou laskaví, milující a hluboce připoutaní k lidem, kterým jsou blízcí.

Kompatibilita kohouta s čínským zvěrokruhem

Některá znamení čínského zvěrokruhu jsou přirozeně kompatibilní s kohoutem než jiná. V lásce a přátelství je kohout nejvíce kompatibilní s býkem a hadem a nejméně kompatibilní se psem.

Kompatibilita s Býkem a vašimi rodiči

Kohout a býk mají vynikající kompatibilitu v lásce, přátelství a životě. Oba jsou přirozeně rodinně orientovaní a jsou hrdí na dodržování tradic. Vůl miluje Kohoutovu soběstačnou povahu a jejich velký osobní pud a ambice. Kohout miluje stálou a praktickou povahu Býka a to, jak si stojí za svou loajalitou. Oba mají pozitivní vliv na vzájemné jmění.

Snake kompatibilita s vašimi rodiči

Kohout a had mají velkou kompatibilitu ve všech aspektech života, zejména v romantice. Kohoutovi se líbí ohleduplná povaha Hada a její schopnost řešit problémy, aniž by na sebe příliš upozorňovala. Také se jim líbí, jak je Snake hrdý na to, kým jsou a co mohou ve světě nabídnout. Hadovi se líbí Kohoutova sebevědomá povaha a přímočarost. Oba mají mezi sebou skvělé kamarádství, pokud se navzájem respektují.

Kompatibilita s vaším psem a vašimi rodiči

Kohout a pes mají absolutně nejhorší kompatibilitu. Obvykle se navzájem považují za nepřátele. Psovi se nelíbí Kohoutova přílišná upřímnost a to, jak nepružní jsou ve svých názorech a hodnotách. Kohoutovi se nelíbí závislost na Psovi a to, jak jsou také neoblomní ohledně svých způsobů a pohledu. Tito dva jsou předurčeni k tomu, aby se dostali do bojů, když jsou kolem sebe.

