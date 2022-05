Rodilá zdravotní sestra ukrajinského původu se vydává na cestu pomoci uprchlíkům v České republice

Vyslán:

Madison, Wis. – Zatímco armáda Vladimira Putina byla roztrhána jeho armádou, Maria Lewell se nespokojila s tím, že pohodlně seděla ve Spojených státech a sledovala to všechno.

„Reálně, chápu, že se nikdy nemůžu vrátit domů,“ řekla Levelin, která nyní pracuje jako zdravotní sestra v rodinném pokoji v nemocnici SSM Health St. Mary’s Hospital v Madisonu.

Maria odjela do Spojených států v roce 2009, aby se provdala za svého manžela Penna. Ben opustil rodnou Kalifornii, aby pracoval pro Epic Systems ve Veroně, což je přivedlo do oblasti Madison. Maria vystudovaná v oblasti vzdělávání znovu využila své povolání a stala se zdravotní sestrou.

O pět let později Putinovy ​​síly odtrhly Krym od Ukrajiny. V očekávání únorového útoku Maria a někteří její přátelé a rodina zařídili pomoc při opuštění země před zahájením invaze.

Ben a Maria překvapivě spojili dostatek kontaktů a finančních zdrojů v Evropě, aby pomohli sedmi rodinám bezpečně uprchnout.

„Vždy jsme nějak našli rodinu,“ řekla Maria Levelin. „Začali jsme získávat finanční pomoc, protože pobyt na jídlo stojí peníze a oni nemají prakticky nic.“

tím to nekončí. Do oblasti Madison se brzy stěhovala rodina, kterou na Ukrajině neznali a která se Levelinům představila ze zahraničí. Sokors má tři dcery ve věku 11, 10 a 7 let, které nyní sdílejí dům Levelins.

„Pro nás si nemyslíme, že je to zátěž nebo brzda,“ řekl Ben Lewell. „Je pro nás výsadou mít zdroje a požehnání otevřít naše domovy a udržet je uvnitř.“

Pro tento pár, který už dal tolik, to pro Marii nestačilo. V tahu své vlasti se chtěla dostat co nejblíže, aby pomohla rodinám v nouzi.

Do Česka mělo letět v městečku Nová Paka, asi hodinu od polských hranic. Asi 70 ukrajinských rodin tam, vytlačených na západ od předhůří Karpat, přemýšlí, co se v jejich životech stane.

„Lidé jsou tak hladoví po motivaci, víte, jejich životy jsou zničené,“ řekla Maria Levelin, „mnoho z nich neví, jaký je další krok.“

Mnozí hledají práci, která jim je k dispozici, a nejsou si jisti, zda návrat na Ukrajinu nepřispěje k jejich budoucnosti.

„To, co skutečně chceme, je pomoci lidem najít způsob, jak znovu vybudovat svůj život, najít smysluplnou práci pro mnohé z těchto rodin a najít bezpečné místo pro výchovu svých dětí,“ řekl Ben Lewell.

Pár tento týden odešel s více než 200 taškami základních věcí, které daroval Mariin šéf. Tašky obsahují vše od lahví na vodu po zubní kartáčky, lékárničky a dezinfekční prostředky na ruce. Rodiny také rády získají něco trochu neobyčejnějšího.

„Víš, jestli potřebují někoho, kdo by je objal a plakal, nebo je poslouchal. Pokud můžeme, jsme otevření, nevíme, co potřebují.“

Pokud jde o Marii Levelin, chápete, že potřebuje tento výlet stejně jako ho potřebují tyto rodiny. Bolest, kterou pro svou vlast prožívá, je skutečná.

„Když moji přátelé překročí hranici, ptají se: ‚Můžeš mi přinést hrst ukrajinské půdy?‘ Protože si myslím, že už se toho nikdy nedotknu, “řekl.

Ben a Maria přivádějí své dva malé syny, aby se dozvěděli co nejvíce o jejich ukrajinském původu.

„Jde o to, ukázat jim tu část světa. Chci, aby si to pamatovali. Není to jen o nepřátelství,“ řekla.

Jde o pomoc druhým a další.

„Jít tam a vidět své lidi osobně, objímat ty děti je skoro jako vrátit se domů, ale dům ve skutečnosti není pozemek. Jsou to lidé.“

