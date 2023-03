Česká čtyřhra s Olainkou Slavia

Slavia Praha Forvard Petr Olainka má našlápnuto k zisku českého ligového a pohárového double, než mu v létě vyprší smlouva.

Sedmadvacetiletý borec pomohl v neděli ve Fortuna Aréně slávistům k domácí výhře 2:0 nad Slovenskem v české Fortuna lize.

Vítězství vyneslo červenobílé do čela ligové tabulky s 50 body z 21 zápasů, dva body před Victoria Pleasure.

Bývalá hvězda Gentu nastoupila do Slavie Praha v roce 2018 a smlouva mu vyprší na konci sezóny v červnu.

V červenci se dohodl na bezplatném přestupu se srbským gigantem Partizan Bělehrad.

Nigérijský reprezentant, který také hraje jako křídlo, je v této sezóně v české nejvyšší lize působivý, když ve 28 zápasech ve všech soutěžích vstřelil 14 gólů a přidal šest asistencí.

Hvězda z Ibadanu získá pro slávisty dva tituly a bude doufat, že opustí Fortuna arénu na vítězné notě.

„Naším cílem je vyhrát double. To je to, co očekáváme. To je pro nás velmi důležité. Chci získat tyto dvě trofeje, než opustím klub. Budu velice šťastný.“

Útočník Super Eagles zaznamenal 46 gólů a 25 asistencí ve 174 zápasech od svého příchodu k českému gigantu v roce 2018, získal tři ligové a dva pohárové tituly.

Hlavní trenér Slavie Jindřich Trbišovskij se obává, že klub nemá za Olainku náhradu, útočníka od odchodu zbývají jen měsíce.

„Zajímalo by mě, co se stane, až odejde. Kdykoli probírám se skauty, koho potřebujeme na křídle, říkám Pudu Oleinkan. Za čtyři roky jsme nikoho takového nenašli,“ řekl Trbyzovski pro oficiální klubový web.

„Jasně, není dokonalý, ale užitek hráče je neskutečný. Produktivní a emotivní hráč, který dokáže roztrhat tým. Nebojí se vypjatých situací, kdy chce být tím hlavním mužem.“

„Zajímalo by mě, co se stane, až odejde, kdo ho nahradí?“