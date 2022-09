Přetrvávání šílenství COVID ukazuje, že nikdy nešlo o vědu

Pandemie je v podstatě u konce, ne?

Pro některé ano. Pro ostatní moc ne.

Teprve v červnu bylo neočkovaným Kanaďanům konečně dovoleno opustit zemi z důvodů, které nejsou nikomu jasné. Vakcína nebrání přenosu, jak má tedy smysl držet neočkovanou vakcínu za zamrzlou oponou? neudělal jsi.

Ale tohle je Kanada. Úplně ztratila spiknutí s COVIDEM a všechny své bývalé ideály milující svobodu vyhodila z nejbližšího okna, že? Amerika by se tak nechovala, že?

Kromě nás.

Tenista Novak Djokovič nemohl odcestovat do Ameriky na US Open v srpnu, protože není očkovaný. Žádný cizinec nesmí vstoupit do Spojených států bez úplného očkování. Pokud ovšem nejdou přes naše hranice. Toto je správně. Pokud jste na návštěvě, držte se dál od sebe nakažených COVID. Pokud se tu snažíte zůstat navždy, přiveďte přímo COVID.

Pokud hledáte konzistenci v zásadách COVID-19, můžete přestat. Nic z toho nedávalo smysl. Natržená důvěra mezi Američany a našimi institucemi bude bezmezná. Škody pokračují.

Děti z New Yorku nepotřebují vakcínu proti COVID, aby mohly chodit do školy, ale čin Potřebuji to ke školnímu sportu. zamysli se nad tím. Tyto děti mohou chodit do školy, obědvat s kamarády, podnikat školní výlety a cvičit při hodině tělocviku, ale nemohou hrát mimoškolní ligu.

Mnoho dětí se spoléhá na sport, aby si zaplatily vysokoškolské vzdělání. Vzpomeňte si na všechny děti, které po škole přestanou cvičit, protože nemohou cvičit.

Pokud to děláme pro „zdraví“ dětí, děláme to všechno špatně. Tato pravidla, která nejsou nikde vědecky podložená, budou chudí tvrdě zasaženi. Je jasné, že profesionální sportovci, kteří hrají ve městě, takový mandát nemají.

Ministerstvo školství města New York propustilo 850 učitelů a asistentů ve třídě za to, že nedostali vakcínu proti COVID-19. Gregory B Mango

Není to jen sport. Před pár dny ministerstvo školství v New Yorku 850 učitelů a dalších třídních asistentů vyloučenočímž se celkový počet zvýšil na téměř 1 950 pracovníků DOE, kteří byli propuštěni od registrace vakcíny v říjnu 2021. Už tehdy to byla strašná věc, ale o rok později máme záplavu informací o tom, jak se šíří COVID a co vakcíny nedokážou, a to dělá rozhodnutí nejen pošetilým, ale krutým.

co se týče funkce Susan Edelman zmínil Před několika dny, „Celkem New York City propustilo více než 2600 obecních zaměstnanců, kteří nebyli plně očkovaní.“ Tedy když jsme to řekli New Yorku a mnoha dalším místům uprostřed nedostatku učitelů. Tito učitelé zkoumají příležitosti tak daleko, jako je Long Island. Ať je to logické.

Rodiče také nemohou vstoupit do areálu školy v New Yorku, pokud nebyli očkováni. Patří sem rodiče dětí se speciálními potřebami, kteří musí komunikovat s učiteli. Tato iracionální pravidla způsobují trvalé poškození.

Pokud jste byli očkováni a myslíte si, že „tito lidé by měli být pouze očkováni“, míjíte cíl. Já jsem taky naroubovaný. Ale není absolutně žádný důvod, aby můj Johnson & Johnson od března 2021 uděloval nějaká privilegia, která nejsou udělena ostatním. Studie ukazují, že účinnost vakcíny po několika měsících vyprchá a přenos může nastat kdykoli.

Nucené dodržování potěšení by nemělo být zdravotní politikou.

A ne, posily neznamenají, že jsi ve větším bezpečí. Ve skutečnosti Bidenova administrativa poslední výstřel vůbec neklasifikuje jako „posilovač“. Mluvčí Bílého domu Karen Jean-Pierre to označila za „novou vakcínu“. Možná se znovu ocitnete s „neočkovanými“ dříve, než si myslíte.

Ale neberte má slova vážně. Během pandemie zněla věta politiků, kteří nám vnucovali svou vůli: „Musíme naslouchat Centrům pro kontrolu a prevenci nemocí!“ Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, jejichž vedení jsme ignorovali, když jsme jedli sushi (velký žádný zákaz) a vařili středně velké hamburgery (vážně, snažíte se umřít na této procházce?), najednou křičela Boží slovo.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí doporučují „nediskriminovat na základě stavu očkování osoby, protože dochází k superinfekci“. Ale jaksi už „nenásledujeme vědu“?

je blázen. A je snadné zapomenout na ty lidi, kteří tu zůstali. Ale pocítíme důsledky jejich nepřítomnosti. Policajt, ​​který už není na vyšlapané cestě, hasič, který pracoval během pandemie, ale nyní je bez práce, učitelé, kteří chybí ve třídě vašeho dítěte, protože by nedělali, jak jim bylo řečeno. A uvidíme, jaké dopady bude mít vytrhávání věcí z mladých lidí, protože se nebudou řídit.

S těmito očkovacími mandáty jsme nezískali absolutně nic – ale máme hodně co ztratit.

Politici udělali mnoho zpátečnických a strašných věcí ve jménu bezpečnosti během COVID. Probíhající příkazy k očkování jsou připomínkou toho, že pro mnohé je pandemie u konce, ale škody pokračují.

