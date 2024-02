Streamer Diabla II najde úbytek 1 ze 3 milionů položek a okamžitě je pro smích prodá

Rune Zod má legendární místo Diablo II znalost. Neuvěřitelně vzácný soketový předmět, který dokáže učinit další herní vybavení nezničitelným, má podle něj pouze 1 ku 2 987 183 šanci, že vypadne z nejvyšší třídy nepřátel ve hře. Jeden výpočet.

Dodnes není těžké najít oddané hráče, kteří je uznávají Připojeno Přes roky hraní nikdy neviděli legitimní verzi runy (ačkoli Duplicitní verze vytvořené pomocí závad (může být méně vzácné).

takže když Diablo Streamer a rychlostní běžec Kano Rune drop viděl Zod Během živého vysílání Diablo II: Vzkříšení Běžte ve středu (jako Poznamenal GamesRadar), byl to legendární okamžik. A když Kano prodal tyto runy za relativně zanedbatelných 35 000 zlatých mincí ve hře jen o chvíli později, byl z něj legendární troll.

„Prosím, pro lásku ke všemu, co je svaté…“

„Ty, tohle je runa s nejvyšší rychlostí – tady to je,“ řekl Kano klidně během vysílání, když runa padala, což ukazovalo pozoruhodné oddělení, které popíralo důležitost okamžiku. „Mimochodem, tohle je první Zod, kterého jsem kdy našel.

Diváci, kteří sledovali okamžik živě na chatu Twitch, nebyli úplně odpojeni. „Toto je nejvzácnější věc, která kdy spadla při sprintu,“ řekl uživatel Twitche R__A__C__E možná přesně. „Právě jsem otevřel stream WHAT THE F hahahaha,“ dodal uživatel Twitche Creating Madness.

Nálada chatu se změnila jen o chvíli později, když Kano opustil kobku, zašel k prodejci ve hře a neuvěřitelně vzácný předmět rychle prodal. „NEPRODEJTE TO!!! PROSÍM Z LÁSKY VŠEHO, CO JE SVATÉ,“ Prohlížeč YouTube Ragnar prosil, ale marně. „Jsi idiot,“ přidal se naštvaně uživatel Twitche R__A__C__E.

Kano se trochu pro sebe zasmál reakcím, kterých se mu dostalo od svých diváků. „Ty vole, je to 35 táců, je to dobré… jsou to dobré peníze,“ ušklíbl se. Později ve stejném prouduPředstíral, že neví, proč byl prodej tak kontroverzní. „Proč jsou na mě naštvaní, že jsem prodal Zoda, kámo? Je to 35 karátové zlato. Nerozumím tomu. V čem je problém? Myslím, že bych měl být naštvanější na lidi, kteří si udržují Zodovy runy, abych byl upřímný.“

Nicméně jinde ve streamu Kano od tohoto činu upustil a vyjádřil plné uznání za to, co se právě stalo. „Nemůžu uvěřit, že je to tak nemocné,“ řekl. „Hej, je to moje první runa Zod, kámo. Teď, když se mě lidé ptají na otázku 'Jaká je nejhlasitější runa, jakou jsi kdy viděl ve speedrunu?' Konečně můžu říct, že je to Zod, člověče.“