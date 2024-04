Proč Česko míří na čínského diplomata a jaký má vztah k příštímu tchajwanskému viceprezidentovi?

Hsiao byl v Praze vystoupit na sympoziu.

150členná delegace v čele s předsedkyní Dolní komory Parlamentu ČR Markétou Pekařovou Adamovou odjela do Tchaj-peje v březnu loňského roku a Česká republika a Tchaj-wan hostí vzájemné hospodářské a kulturní kanceláře.

Zákonodárci z Demokratické pokrokové strany v Hsiao uvedli, že incident z minulého měsíce byl příkladem pekingské „diplomacie vlčích válečníků“ zaměřených na Taipei.

Joseph Gregory Mahoney, profesor politiky a mezinárodních vztahů na East China Normal University, ale řekl, že na diplomatových činech není „nic Wolf Warrior“.

„[They were] „Přesně to, co by měl čínský diplomat dělat.“

„Za předpokladu, že jsou tato obvinění pravdivá, není nerozumné, aby Čína návštěvu monitorovala,“ řekl Mahoney a dodal, že neexistují žádná obvinění, že by sledování bylo nezákonné nebo tajné.

„Peking pohlíží na Tchaj-wan jako na rebelskou provincii a Hsiao patří k politické straně, která obhajuje nezávislost. Není v Praze, aby podporovala čínskou diplomacii, ale aby ji podkopávala. Čína musí naslouchat a následovat.“

Tím, že hostil Hsiao a vyhrožoval vyhoštěním čínského diplomata, řekl, „Česká republika se staví do čela evropské protičínské politiky a podléhá tlaku USA, aby si vybrala stranu.“

„Česká republika je malá země, která je neúměrně závislá na Spojených státech, pokud jde o bezpečnost a blahobyt, takže není divu, že si vytváří záminky pro další napjaté vztahy,“ řekl Mahoney.

Hsiaova cesta do Evropy, která zahrnovala i zastávky v Polsku, Litvě a Belgii, má za cíl rozšířit síť oficiálních i neoficiálních partnerů Tchaj-peje, uvedl Andrew Korybko z Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů.

„Větším cílem je nakonec přilákat některé z nejbližších partnerů Spojených států ve střední a východní Evropě, aby uznali Tchaj-wan nebo jim alespoň umožnili otevřít tam kvazidiplomatické kanceláře, jako je zastoupení, které bylo otevřeno v Litvě v roce 2021,“ řekl Korybko. .

„Normálně, když nějaká země pošle úředníky na Tchaj-wan nebo odtamtud úředníky přijme, je to částečně zpráva pro Peking a téměř vždy to vyvolá odpověď.“

Evropští spojenci Washingtonu proti Rusku, jako je Česká republika, jsou podle něj „primárními cíli“ tchajwanské diplomacie.

„Přiklánějí se věřit nedávným zprávám, že Peking v uplynulém roce zvýšil svou vojenskou a zpravodajskou pomoc Moskvě, a že by pak mohl být přístupný rozšíření vztahů s Tchaj-pejí přes to, co považují za částečnou opozici. „Ruská záminka.“

Taková akce s sebou nese riziko ekonomické odvety ze strany Číny, která by se mohla pohybovat od cestovního ruchu až po spotřebitelský bojkot, dodal.

Peking považuje Tchaj-wan za součást Číny a v případě potřeby může být znovu sjednocen silou. Většina zemí, včetně Spojených států, neuznává Tchaj-wan jako nezávislý stát, ale Washington se staví proti jakémukoli pokusu zmocnit se samosprávného ostrova násilím a zavázal se mu dodat zbraně.