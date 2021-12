Expert na konferenci v Rijádu řekl, že filozofie pro děti je nezbytná pro jejich osobní růst

RIJÁD: Odborný řečník na Rijádské konferenci o filozofii věří, že filozofování s dětmi je zásadní pro jejich osobní růst jako jednotlivců i jako jednotlivců ve společnosti, a možná dospělí uvidí různé pohledy na své specifické systémy víry.

Christopher Phillips, americký autor a pedagog, Muž na misi: Otevření světa myšlence učit se od dětí. Proslavil se především tím, že založil kavárnu Socrates‘ Café a filozofická diskusní setkání pořádaná na místech, jako jsou kavárny, školy, pečovatelské domy a kostely. Byl to také titul první ze série filozofických knih, které napsal, mezi něž patří také knihy pro děti Klub filozofů a Sisiin den pro rozum.

První mezinárodní filozofická konference království se konala tento týden v Národní knihovně krále Fahda v Rijádu. Třídenní akci, která začala 8. prosince, pořádá Saúdský úřad pro literaturu, vydavatelství a překlady při ministerstvu kultury. Mezi účastníky byli odborníci na filozofii a její teorie a zájemci o její moderní aplikace po celém světě.

Akce se zaměřila na publikum s různými zájmy, zkušenostmi a akademickým a profesním zázemím. Mezi cíle konference, která je naplánována jako každoroční, patří diskuse o nejnovějším vývoji ve filozofii a jejích současných aplikacích.

Phillips zahájil svůj projev na akci použitím známého příkladu částečně naplněné sklenice a zeptal se, zda je poloprázdná nebo poloplná.

„Proč to musí být taky?“ zeptal se. „Proč ne obojí nebo proč vůbec žádné? Nebo co leží na hladině vody ve sklenici: je to vzduch nebo voda?“

To jsou některé z odpovědí na otázku, kterou děti Phillipsovi v průběhu let kladly, a které, jak řekl, otevřely jeho mysl zcela novému způsobu pohledu na věci.

Phillips řekl Arab News, že každý by se měl dívat na svět optikou dítěte, se zvědavou zvědavostí otevřenou všem možnostem pravdy, spíše než vstupovat do intelektuálních výměn a diskusí s rigidními předpoklady. Říká tomu „otevřenost“ nebo „otevřenost“.

Podle otevřené filozofie lze napadnout vše, ale ne způsobem, který se zdá být nepřátelský. Místo toho by měla otevřít vnímání aspektů života zcela novým cestám porozumění, o kterých se dříve neuvažovalo. Taková je krása dialogu a prolínání různých kulturních a ideologických pozadí, říká, a velká část toho je filozofickým povídáním si s dětmi o „důvodech“ života.

Phillips, který studoval bakalářský titul ve Spojených státech, má tři magisterské tituly v přírodních vědách se zaměřením na vědu o DNA a doktorát z komunikace, kde napsal práci o Sokratově metodě vyšetřování.

„Miluji akademii,“ řekl. „Lituji, že neinspirujeme celoživotní studenty a že děláme třídu zastrašující. Často máme tendenci absorbovat dětskou touhu dozvědět se více o chemii, fyzice a biologii, které jsou stavebními kameny mnoha věcí.

„Lidé, kteří chodí na hodiny angličtiny místo toho, aby se nechali inspirovat k psaní vlastních prací, jsou kritizováni za gramatiku; všechno je to o gramatice. Když jsem byl učitelem čtení v Maine, řekl jsem svým dětem: „Nebojte se gramatiku, jen rozšiřte příběh. Budeme se starat. O pravidlech později.

Phillips řekl, že když pracoval na své první knize, byl to stejný přístup jako jeho editor. Vysvětlil, že to v něm vyvolalo pocit, že má svobodu, kreativitu a představivost myslet a psát, díky čemuž je jeho práce bohatší a smysluplnější. Řekl, že psaní by nemělo být o detailech od začátku, mělo by to být o širším obrazu – doladění později.

„Všichni tito lidé nás učí o nejmikroskopičtějších maličkostech, aniž by nám dali tušit potenciál a celkový obraz,“ řekl Phillips. „Takže dělám workshopy pro učitele ve školách. Učím je vymýšlet zásadní otázky, které jsou neodmyslitelně nadčasové, které jsou relevantní pro jejich obor, nad kterými si lámou hlavu, na které se mohou ptát s dětmi.“

„Je to velmi přísné a obtížné cvičení, ale pak to posílí jejich vztah se svými studenty. Celá myšlenka je zamilovat si disciplíny, uvědomit si, že neexistují jasné hranice mezi uměním a vědou; možná celá myšlenka je žít život básnické vědy, básnické senzace.“

Phillips řekl, že jeho metody byly velmi oblíbené a úspěšné ve školách, do kterých je zavedl. Někteří učitelé mu řekli, že jejich studenti se nyní více zapojují do učení, protože lépe chápou, co to znamená učit se pro sebe. Namísto uvalování lekcí jim to nyní připadá jako morální a osobní povinnost, která přispívá k jejich růstu jako jednotlivců ve společnosti.

Učte je „proč“, ne „co“, říká Phillips.

„Učitel tak trochu řekne: ‚Chrisi, co jsi tomu klukovi udělal? Najednou jsi ji inspiroval k učení? Říkám: „Ano, protože teď vidí důvod rozvíjet své čtení, psaní a aritmetiku, protože jí to pomáhá v jejím arzenálu zavádění filozofického uvažování poskytnout důkazy z těchto různých disciplín.“

Kromě filozofování s dětmi Phillips také diskutoval s vězni a nevyléčitelně nemocnými lidmi.

Řekl: „Chodím do věznic: vysoká ostraha, minimální ostraha.“ „Existují někteří moudří muži, kteří udělali opravdu nemoudré věci. Ale kolik z nás se může podívat do zrcadla a upřímně říci, že se nevlastníme, možná v menší míře.“

„Nejhlubší součástí mého slibu v naší neziskové organizaci SocratesCafe.com jsou nevyléčitelně nemocné děti a dospělí. Během pandemie byli dále izolováni. Tolik jich zemřelo, milovaní, víte, zbaveni rodiny, přesto mají tolik moudrosti, o kterou se mohou podělit.“

„A bez ohledu na to, kolik času jim zbývá, je velmi důležité vytvořit prostor, ve kterém mohou filozofovat a dostat se ze všech ostatních věcí, které se v jejich životech dějí.“

Phillips založil kavárnu Socrates v roce 1996 a nyní existuje kolem 500 kaváren, které se pravidelně scházejí po celém světě, včetně osmi v Saúdské Arábii.

V kavárně Socrates‘ Café se lidé z různých prostředí shromažďují a vyměňují si filozofické názory na základě svých zkušeností za použití verze Sokratovy metody vyvinuté Phillipsem. Jeho základ spočívá v myšlence navrhnout sokratovský dialog s každým, kdo se chce stát empatičtějším, objektivnějším a kreativnějším filozofickým tazatelem.

„Sokratovský výzkum je spojen s vědeckou metodou; není náhoda, že jsem studoval přírodní vědy,“ vysvětlil Phillips. uvidíte, zda přijde s tím, co jste si mysleli, že přijde, a pokud ne, pak se znovu upravíte, přehodnotíte a odejdete.

„Tato oblast etického výzkumu je pro mě docela propojená s vědou; jde o rozvoj sociálního vědomí.“