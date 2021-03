Blizzard’s Diablo II Remaster bude zálohovat vaše staré soubory

Blizzard prohlásil minulý měsíc Diablo II: Vzkříšení. Jedná se o remasterovanou verzi základní hry a Lord of Destruction a letos přichází na Nintendo Switch a mnoho dalších platforem. Pokud jste vracející se hráč, mohlo by vás zajímat, že ve skutečnosti budete moci použít to, co jste uložili z původní hry na PC.

Mluvit k IGNProducent her Matthew Cederquist vysvětlil, jak původně nebyla plánována podpora pro ukládání souborů starých více než dvě desetiletí. Tým to jen vyzkoušel a stalo se, že to fungovalo.

„Zpátky, když jsme pracovali [the remaster]Přemýšleli jsme, jestli staré ukládací soubory budou fungovat, a trochu jsme to zaplatili a fungovalo to. A my jsme byli jako: „No, to je ta nejlepší vlastnost vůbec.“ “

Ačkoli nebylo zmíněno, zda tato funkce bude fungovat i u konzolových verzí hry, remaster podporuje křížový postup. Teoreticky byste tedy měli být schopni stáhnout starý soubor pro uložení do PC ve verzi pro PC a poté k němu přistupovat na konzolové platformě podle vašeho výběru.

I když nemáte původní archivy, technicky to znamená, že se můžete začít vyrovnávat s postavou podle svého výběru v původní verzi pro PC (Je k dispozici na Battle.Net), Vzhledem k tomu, že remaster je stejná hra, která obsahuje nový zvuk a grafiku a některé další změny, jako je vylepšené uživatelské rozhraní, rozšířené úložiště a vylepšené roční období.

Máte stále přístup k uloženým starým souborům Diablo II? Oživíte své staré budovy? Zanechat komentář níže.