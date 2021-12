Úniky sestavení Androidu 13 ukazují některé nadcházející změny

Zatímco zavádění Androidu 12 začíná nabírat na síle a Android 12L je za rohem, vývoj pokračuje pro další hlavní vydání, Android 13 „Tiramisu“. Nyní máme první pohled na některé z nadcházejících změn.

lidí více než XDA Získali ranou verzi Androidu 13 „Tiramisu“ a v rámci vydání našli čtyři znatelné změny. Vzhledem k tomu, že nás od vývojářského náhledu dělí ještě pár měsíců, je velmi pravděpodobné, že téma a mnoho dosud viditelných změn bylo odstraněno nebo změněno, ale přesto je zajímavé sledovat, na čem Google pracuje.

Jednou z největších změn pro uživatele v tomto raném vydání je schopnost Androidu 13 nastavit různé jazyky pro různé aplikace na vašem zařízení. Nastavení jazyka aplikace umožňuje úpravu jazyka pro každou aplikaci. Android policie Tato funkce byla hlášena pouze tento týden. Zdá se, že tato možnost je navržena pro ty, kteří mluví více jazyky. Stejně jako dnes, Android definuje systémový jazykový systém, podle kterého jsou aplikace navrženy.

Zdá se, že další funkcí pro uživatele v systému Android 13 je možnost změnit hodiny zamykací obrazovky. tato funkce , To jsme chtěli v Androidu 12, umožňuje uživatelům vynutit, aby se hodiny zamykací obrazovky zobrazovaly vždy na jednom řádku, namísto přepínání na rozvržení velkého dvouřádkového pole, jak to vidíme v Androidu 12, když nejsou žádná oznámení. Uvádí se, že se to může objevit v Androidu 12L.

Design Androidu 13 navíc vypadá téměř identicky s Androidem 12, což vzhledem k načasování není vůbec překvapivé. Existují však některé další změny zaměřené na vývojáře XDA Předák. Existuje nové oprávnění pro aplikace posílat upozornění, což naznačuje, že nadcházející aktualizace platformy by mohla povolit nastavení upozornění pro všechny aplikace. Je pozoruhodné, že Samsung implementoval něco podobného v Android 12 / One UI 4. Také se zdá, že Google provádí některé změny v Android Resource Economy, které lépe optimalizují úkoly na zařízení na základě úrovně baterie.

