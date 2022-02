Nové studie přibližují variantu BA.2 ostřeji

CNN

V návaznosti na nové laboratorní a zvířecí experimenty, které naznačují, že BA.2 může způsobit závažnější onemocnění než původní kmen Omicron, pomáhají dvě nové studie ukázat, jak účinná je lidská imunita v obraně proti Tento kmen je v reálném světě.

BA.2 O O 30 % přenosnější Z původní varianty Omicron, BA.1, podle prvních studií ze Spojeného království a Dánska nyní podle Světové zdravotnické organizace způsobuje asi 1 z 5 případů Covid-19 po celém světě.

I přes celosvětový pokles případů viru Covid-19 se relativní podíl případů způsobených BA.2 zvyšuje. Je lepší než původní kmen Omicron Nejméně 43 zemícož vyvolává obavy z další ničivé pandemické vlny.

„V tuto chvíli si nemyslím, že bychom měli bít na poplach globálně. Ale myslím, že musíme věnovat pozornost BA.2, protože se zdá, že má růstovou výhodu oproti BA.1,“ říká Dr. Dan Baruch , ředitel Centra pro výzkum virů a vakcín v CDC Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostonu.

Stejně jako kmen BA.1 má i BA.2 vlastnosti, které mu pomáhají uniknout určité imunitě z vakcín a většiny terapií monoklonálními protilátkami, a to i přes nedávné boostery. Zlepšit osobní ochranu Stále se očekává, že antivirové tablety budou proti této alternativě působit.

Nové studie nyní nabízejí jistou jistotu, že zatímco BA.2 může překonat svého geneticky vzdáleného bratrance, je nepravděpodobné, že by to vedlo k většímu počtu hospitalizací a úmrtí.

„Situace, kterou vidíme na Zemi, a mám ji z rozhovoru s řadou svých kolegů, kteří již provádějí genetické monitorování, je BA.2 poněkud strašidelná, pokud jde o čísla, ale není to meteor,“ řekl. Angela Rasmussen, viroložka z organizace Vaccines and Infectious Diseases na University of Saskatchewan.V Kanadě „nárůst, který jsme zaznamenali s BA 1“.

Je to proto, že v mnoha zemích, jako jsou USA, Velká Británie a Dánsko, BA.2 narazil na zpomalovací hrboly zanechané BA.1, které již byly velmi nakažlivé.

„Velmi brzy po vašem počátečním vrcholu BA.1 jste nechali mnoho lidí očkovat nebo posílit… [or] Dostali Omicron, takže právě teď budou mít všichni tito lidé relativně vysoký titr protilátek, neutralizující protilátky, které chrání před infekcí,“ říká Rasmussen.

Nové studie jsou preprinty, což znamená, že byly publikovány v online lékařské výzkumné knihovně předtím, než byly přezkoumány externími odborníky a publikovány v lékařských časopisech.

první Nová studie Pochází z Jižní Afriky, kde se BA.2 rychle rozrostla a povstávala 27 % až 86 % nových infekcí Covid-19 během jednoho týdne v únoru. Vědci sledovali případy spojené s více než 95 000 pozitivními testy na virus Covid-19. Z toho přibližně stejný podíl subjektů byl hospitalizován s infekcí – přibližně 3,6 % subjektů předpokládalo, že mají BA.2 ve srovnání s 3,4 % subjektů se známkami infekce BA.1.

Poté, co vědci zohlednili věci, které by mohly ovlivnit riziko rozvoje vážného onemocnění u člověka, jako je pokročilý věk, nezjistili žádný rozdíl v riziku hospitalizace mezi lidmi s BA.1 a lidmi s BA.2. Přibližně čtvrtina lidí hospitalizovaných s infekcí BA.1 i BA.2 byla plně očkována.

Tyto výsledky odrážejí hospitalizační studie z Dánska, kde je BA.2 hlavní příčinou infekce Covid-19.

Hlavní řešitel v South African StudyA Dr. Nicole Walterová říká, že i když je obtížné určit, jak by se mohla zkušenost Jižní Afriky s touto alternativou přenést do jiných zemí, to, co vidí BA.2 po čtvrté vlně, není druhý vrchol, ale delší konec.

„Viděli jsme rozšířenou vlnu, která se v současnosti usazuje na vyšší úrovni, než jsme viděli v předchozích vlnových obdobích,“ napsal Walter v e-mailu CNN. „To může být ovlivněno také otevřením škol po prosincovém prázdninovém období a všeobecným uvolněním omezení,“ napsal Walter, hlavní lékař z Národního institutu infekčních chorob v Johannesburgu.

Přestože případy zůstaly na vysoké úrovni, z nichž většina je nyní způsobena BA.2, počet hospitalizací nadále klesal.

The Nová druhá studie, ze Statens Serum Institute v Dánsku – ekvivalentu amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí – zkoumal riziko reinfekce BA.2 po zotavení z infekce Covid-19 způsobené jinými nedávnými variantami, včetně Delta a BA. .

Studie zjistila, že lidé, kteří nedávno prodělali infekci Covid-19 způsobenou omikronem nebo delta, mohou být znovu infikováni vznikajícím BA. infekce.

BA.2 je v současnosti dominantní příčinou Covid-19 v Dánsku. Druhý lednový týden jsem tam exceloval na BA.1.

Aby se podívali na riziko reinfekce, vědci pročesali více než 140 000 virových genomů sekvenovaných z infekce během období, kdy se Omicron stal dominantním (konec listopadu až polovina února 2022), aby našli lidi, kteří měli nový pozitivní test 20 až 60 dní po infekce. Předchozí.

Zjistili celkem 263 reinfekcí, z nichž 190 bylo způsobeno variantou BA.2. Ve 140 případech byla osoba znovu infikována BA.2 po infekci způsobené delta variantou. Vyskytlo se 47 případů, kdy byly subjekty nejprve infikovány BA.1 (původní varianta Omicron) a následně variantou BA.2.

Vědci poté provedli podrobnější analýzu oněch 47 reinfekcí, kde BA.2 následovala BA.1. Většina infikovaných jedinců byla mladá – 30 bylo mladších 20 let. Žádný z infikovaných jedinců nebyl starší 40 let a téměř všichni – 42 ze 47 jedinců – byli neočkovaní.

Infekce byly většinou mírné; 28 lidí nemělo žádné nebo mírné příznaky. Pět lidí mělo příznaky popsané jako středně závažné, podobné těm u chřipky. Mezi nakaženými nebyla hlášena žádná hospitalizace ani úmrtí.

Studie ukazuje, že „opětovné zranění může nastat u lidí, kteří se nedávno zotavili z BA;1, ale je to velmi vzácné. Ve všech těchto případech to nebylo vážné,“ říká Rasmussen, který studii přezkoumal, ale nebyl zapojen. ve výzkumu.

Co to znamená, říká, je, že zatímco infekce BA.2 představuje riziko, pro celou populaci představuje malé riziko, a „toto nedávné posílení imunity způsobené některým z posilovačů nebo nedávnou infekcí Omicron do značné míry ochrání většinu obyvatelstvo proti tomu,“ řekla.