Quiz Watkins z Eagles přijímá svou nově nalezenou trpělivost

Ještě před začátkem sezóny 2022 Quays Watkins pracoval na větší trpělivosti. Watkinsovi je nyní 24 let. Už to není ten malý kluk, který byl draftován Eagles v šestém kole soutěže Miss South v roce 2020. Během tohoto bootcampu si opravdu všiml rozdílu ve své trpělivosti, a to jak na kurtu, tak mimo něj. „Je to provoz, je to život, čeká na někoho, kdo vám přinese jídlo,“ řekl Watkins v pátek. „Pokud jste v restauraci a servírce trvá příliš dlouho, než vás kontroluje, použijte to jako příklad. Rostu jako člověk.“ Tato nová trpělivost mu tuto sezónu na hřišti rozhodně dobře slouží. Protože během čtyř týdnů sezóny byl Watkins zaměřen pouze 4krát a měl pouze dva seky na 69 yardů a touchdown. Oba tyto úlovky přišly ve hře Vikings. V minulé sezóně během čtyř zápasů měl Watkins již 14 gólů, 10 gólů a 219 yardů. Na konci sezóny byl druhým nejlepším přijímačem Eagles po DeVonta Smithovi. Letos je to trochu jinak. V offseason Eagles přidali AJ Brown a Zach Pascal. Watkins je stále přijímač č. 3, ale ztrácí střely, góly a produkci. Ale dělá vše pro to, aby z toho nebyl frustrovaný. „Upřímně řečeno, snažím se zůstat pokorný a trpělivý, vědom si toho, že můj čas přijde,“ řekl Watkins. „A pokud ano, buďte připraveni. Snažím se nemyslet na to, že míč nedostanu, protože když přijde a já si ho nevezmu, je to na mně. Takže se vždy snažím být připravený.“ Během čtyř zápasů odehrál Watkins 166 střel (49 %), ale má méně gólů než Brown (38), Smith (27), Dallas Guedert (20), Miles Sanders (9), Kenny Genuel (8) a Pascal (7). . READ Architekt požádal umělou inteligenci, aby navrhla města budoucnosti. To je to, co jsem navrhl Navzdory tomu Watkins stále cítí, že jeho přítomnost je rozdíl. Má rychlost 4,35, což mu vyneslo přezdívku Fast Batman a tato hrozba je něco, čeho by se obrana měla obávat. To pomáhá kolegům otevřít se. Watkins si takto dokáže udržet mentální soustředění během zápasu, když mu míč nestojí v cestě. „Jen nakrm kluky,“ řekl Watkins. „Jestli ho Smitty chytí, střílej, mám pocit, že bych to mohl dohnat. Obejmi je a snaž se nabírat dobrou energii.“ Potřeba trpělivosti je něco, co Pascal ví až příliš dobře. Bývalý UDFA z Old Dominion vložil ve své kariéře slušné statistiky, ale ne jako nejlepší volba v týmu NFL. Takže jsou chvíle, kdy to bylo uvedeno v herních plánech, a byly chvíle, kdy to bylo trochu dodatečně. Pascal, 27, souhlasil s tím, že získání této trpělivosti může být pro mladé hráče procesem učení. „Myslím, že ano,“ řekl. „Protože přichází z vysoké školy, každý tady byl pravděpodobně ten chlap, který něco dělá. Teď jsem na profesionální úrovni, kde jsou všichni dobří. Takže teď musíš dostat, co máš, když můžeš. Jen zůstaň připravený, buď připraveni a pomáhat všem.“ Není to tak dlouho, co byl Watkins chválen na lednové tiskové konferenci Eagles na konci roku, kdy ho Nick Serigny nazval budoucností č. 2. Watkinsovy šance mezitím sklouzly, ale zdá se, že k věci přistupuje působivě. splatnost. Jasně, neporažená deska nebolí. Ale Watkins dělá vše, co může, aby zůstal připravený, včetně nějaké práce navíc s Jalen Hurts, aby jejich spojení zůstalo pevné. Myslí si, že se blíží jeho den a brzy bude mít na vedlejší koleji tento Batmanův hábit. „Určitě se těším,“ řekl Watkins. „Čekám na to.“ READ Recenze Fire TV Stick 4K Max: vyplatí se počkat Přihlaste se k odběru podcastu Eagle Eye Apple podcast | aplikace google | spotify | Sešívačka | Článek 19 | Sledujte na YouTube

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',

'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

function getCookie(cname) { let name = cname + "="; let decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie); let ca = decodedCookie.split(';'); for (let i = 0; i < ca.length; i++) { let c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } if (getCookie('usprivacy') === '1YYN') { fbq('dataProcessingOptions', ['LDU'], 0, 0); } fbq('init', '674090812743125'); fbq('track', 'PageView');