Obléhání somálských hotelů končí po 30 hodinách, 21 mrtvých a 117 zraněných

Somálské úřady v neděli ukončily útok islámských extremistů, který si vyžádal 21 mrtvých a více než 110 zraněných, když ozbrojenci přepadli hotel v hlavním městě. A somálským silám trvalo více než 30 hodin, než dokázaly udržet bojovníky, kteří v pátek večer zaútočili na hotel Hyatt v Mogadišu, útokem, který začal hlasitými explozemi.

Útok byl prvním velkým teroristickým útokem v Mogadišu od května, kdy se moci ujal nový somálský vůdce Hassan Sheikh Mohamud.

Policejní komisař Abdi Hassan Hajjar novinářům řekl, že obléhání skončilo kolem půlnoci.

„Během útoku bezpečnostní síly zachránily mnoho civilistů uvězněných v hotelu, včetně žen a dětí,“ řekl.

Ministr zdravotnictví Dr. Ali Haji Adam oznámil 21 mrtvých a 117 zraněných, z nichž nejméně 15 je v kritickém stavu. Poznamenal, že některé z obětí nemuseli být převezeni do nemocnic a že počet obětí se může zvýšit.

Vojáci hlídkují před hotelem Hyatt v Mogadišu, Somálsko, 20. srpna 2022. Fotografie Associated Press/Farah Abdi a Rasmah



Islámská extremistická skupina MladáSkupina, která má vazby na al-Káidu, se přihlásila k odpovědnosti za útok při svých posledních opakovaných pokusech zasáhnout místa navštěvovaná vládními úředníky.

Al-Shabaab se staví proti federální vládě a vnějším skupinám, které ji podporují. Al-Shabab zůstává nejnebezpečnější islamistickou extremistickou skupinou v Africe a největší hrozbou pro politickou stabilitu v nestabilní zemi Afrického rohu.

Policie zatím podrobně nevysvětlila, jak k útoku došlo, a není jasné, kolik ozbrojenců vniklo do hotelu. A Agentuře Reuters to řekl policista Dvě bomby v autech zamířily na přední bariéru hotelu a hotelová brána byla v pátek večer použita ke vstupu do hotelu.

Ismail Abdi, manažer hotelu, řekl The Associated Press v neděli brzy ráno, že bezpečnostní síly stále pracují na vyčištění oblasti. Zvuk střelby skončil v 9 hodin a diváci se v neděli ráno shromáždili před branami těžce poškozeného hotelu, aby si prohlédli místo konání.

Bývalý somálský prezident Mohamed Abdullahi Mohamed se vyhnul jakékoli větší konfrontaci s Al-Shabab. Mahmúd ale řekl, že jeho vláda zahájí útok na tisíce bojovníků skupiny s podporou vracejících se amerických sil.

Al-Shabaab prostřednictvím svého rádia Andalus obvinil, že útok na hotel byl reakcí na Mahmoudovo tvrzení, že zlikviduje skupinu ze Somálska.

Generální tajemník OSN Antonio Guterres útok odsoudil s tím, že OSN podporuje somálský lid „v jeho boji proti terorismu a v jeho pochodu k míru“.

Mohamed Abdel Rahman, ředitel městské nemocnice v Mogadišu, řekl agentuře Associated Press, že tam bylo přijato 40 lidí se zraněními nebo zraněními způsobenými útokem. Řekl, že zatímco devět bylo po ošetření posláno domů, pět z nich je v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče.

„Dali jsme si čaj poblíž hotelové haly, když jsme uslyšeli první výbuch, po kterém následovala střelba,“ řekl telefonicky svědek Abdullah Hussein. „Okamžitě jsem spěchal do hotelových pokojů v přízemí a zavřel dveře.“ „Ozbrojenci šli přímo nahoru a začali střílet. Byl jsem v místnosti, dokud nepřišly bezpečnostní síly a nezachránily mě.“

Na cestě do bezpečí podle svých slov viděl „několik těl ležet na zemi před hotelovou recepcí“.

Al-Shabab se v posledních letech zmocnil většího území, využil rozporů mezi somálskými bezpečnostními pracovníky a neshod mezi vládním sídlem v Mogadišu a regionálními státy. Zůstává největší hrozbou pro politickou stabilitu v nestabilním státě Afrického rohu.

Al-Shabab, který byl nucen se v roce 2011 stáhnout z Mogadiša, se pomalu začal vracet z venkovských oblastí, kam se stáhl, a vzdoroval přítomnosti mírových sil Africké unie i útokům amerických bezpilotních letounů zaměřených na jeho bojovníky.

Na začátku května ozbrojenci zaútočili na vojenskou základnu mírových sil Africké unie u Mogadiša a zabili několik burundských vojáků. K útoku došlo jen několik dní před prezidentskými volbami, které vrátily Mahmúda k moci pět let po jeho odvolání.